Tras protagonizar un apasionado beso con Jonathan Rojas en el nuevo videoclip de ‘Zona Libre’, orquesta que formaron los músicos que decidieron abandonar ‘La Gran Orquesta Internacional’ de Christian Domínguez, Isabel Acevedo se pronunció sobre su romántica escena.

“Yo siento que no le hago daño a nadie y si a una persona le duele, bueno, que se lo chante”, comentó la bailarina ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, la expareja de Christian Domínguez aseguró que todo es actuación y que se tuvieron que hacer varias tomas para que todo salga bien.

Incluso, cuando se les mencionó a Christian Domínguez, su excompañero Ángelo Fukuy señaló que “el gusano ya murió”.

Por otro lado, Isabel Acevedo se volvió a referir a Karla Tarazona, quien asegura que fue la bailarina quien se metió en su relación con el cantante.

“Es lo que piensa ella. Yo salgo a la calle, la gente me saluda, me piden fotos y estoy muy agradecida con el apoyo del público que me quiere mucho”, comentó la también exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Isabel Acevedo tiene hipotiroidismo

La modelo reapareció para revelar que sufre de “hipotiroidismo secundario” y contó que se encuentra inmersa en un tratamiento médico para controlar su peso.

Como se sabe, desde que se alejó de los realitys juveniles, la popular ‘Chabelita’ ha incursionado en la actuación apareciendo en varios videoclips musicales.