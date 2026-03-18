Sergio Baigorria se pronunció en redes sociales tras la difusión de las comprometedoras imágenes de su yerno, Said Palao.

Un gran escándalo se ha generado en redes sociales tras el reciente ampay difundido por el programa de Magaly Medina, donde se ve a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi con varias chicas en un yate en Argentina. Palao es uno de los principales involucrados, ya que contrajo matrimonio con Alejandra Baigorria en abril de 2025.

Tras la difusión de estas comprometedoras imágenes, ni Said Palao ni Alejandra Baigorria se han pronunciado, y ninguno ha publicado nada en sus redes sociales en las últimas horas. No obstante, el padre de la exchica reality se pronunció.

Mediante su cuenta de Instagram, Sergio Baigorria decidió compartir una tierna foto junto a su hija, en la que la llama: “ Mi reina ”.

La fotografía publicada por el padre de Alejandra Baigorria ha sido interpretada como una evidente muestra de apoyo hacia su hija. Además, Vania Bludau, mejor amiga de la exchica realitty, comentó la instantánea con un emoji de corazón.