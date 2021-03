La empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria eliminó las malas vibras bañándose en las aguas heladas del lago Titicaca. Así lo publicó en un video para sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram.

La semana pasada, la integrante de ‘Esto es guerra’ sufrió duras críticas, luego que la expareja de Said Palao, Aleska Zambrano revelara en el programa ‘Amor y fuego’ que la hija que tiene con el guerrero llora porque no puede estar a solas con su padre debido a la presencia de Alejandra.

Además, Zambrano arremetió en contra de Said Palao y contó que pese a tener para viajar a Miami no quiere aumentar el dinero que le envía a su hija. También se quejó de que el guerrero no visita con frecuencia a la menor y que en varias oportunidades la ha dejado plantada.

Ante la ola de críticas, Alejandra Baigorria salió al frente para defender a su pareja y aseguró que es testigo de que Palao es un buen padre.

“Eres un hombre intachable en estos ocho meses a tu lado... te vi ser el mejor hijo, el mejor hermano... amo la forma cómo apoyas y proteges a tu familia... antes de comer tú, se lo das a tus seres queridos y nadie me lo contó, yo lo vi...”, escribió la empresaria.

“Eres un padre ejemplar, vi esa conexión tan bella que tienes con tu hija, cómo muere ella por ti y en ocho meses vi todo lo que das por ella... nadie me contó, yo lo vi!!! Y por eso me enamoré de ti”, agregó Alejandra Baigorria en sus redes sociales.

Ante tantos dimes y diretes, Alejandra Baigorria habría preferido viajar con su hermano Sergio a Puno para apoyar a los emprendedores de la zona. Allí aprovecho para bañarse en las aguas gélidas del Titicaca, donde emergieron Manco Capac y Mama Ocllo.

“No saben lo helada que estaba, pero me llené de mucha energía positiva y dejé ahí toda esa negativa que vienen mandándome... Ahora sí agárrense que regreso recargada”, escribió Baigorria en uno de sus videos.

Sergio Baigorria sale en su defensa

Alejandra Baigorria recibió el apoyo y respaldo de su hermano menor, Sergio Baigorria, luego de haber sido blanco de diversas críticas por defender a Said Palao de los dimes y diretes con su expareja y madre de su hija.

También fue criticada por supuestamente ser “intensa” con Said. Sin embargo, su hermano Sergio sacó cara por ella y aseguró estar orgulloso.

“Ese corazón lleno de amor es único, no dejes que nada ni nadie cambie tu esencia. Te amo y admiro muchísimo por lo fuerte que eres”, escribió en su red social, luego de que Alejandra le escribiera en Instagram que no se preocupara por las críticas que recibe.

