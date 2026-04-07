En medio de la controversia generada por un ampay que involucró a Said Palao en Argentina, Alejandra Baigorria señaló que aún no ha definido el rumbo de su relación y que se tomará el tiempo necesario para hacerlo.

Durante su estadía en Piura por Semana Santa, donde viajó acompañada de su familia y sin su esposo, Baigorria brindó declaraciones al programa ‘Amor y fuego’ sobre su situación sentimental.

“La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila, haciendo las cosas a mi manera. Tomaré una decisión según lo que me dicte mi corazón”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que no presta atención a los cuestionamientos públicos surgidos tras el escándalo.

“Todos ya opinaron, tiraron sus cochinadas, pero la única que va a decidir su vida soy yo”, afirmó, al remarcar que su vida personal no está sujeta a la opinión de terceros.

En otro momento, indicó que continuará siendo vista junto a Said Palao, ya que la situación se maneja de forma privada.