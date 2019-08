Alejandra Baigorria habla sobre tuit falso en contra de Gladys Tejeda (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alejandra Baigorria se pronunció luego de que se difundió en las redes sociales un tuit proveniente de una cuenta falsa con su nombre.

El mensaje del tuit atacaba a la atleta peruana Gladys Tejeda, quien recientemente ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

En declaraciones para el programa 'En Boca de Todos', la integrante de 'Esto Es Guerra' señaló que las personas que la conocen saben diferenciar si esta información es falsa o no.

"Yo soy de las personas que de cosas falsas, de cosas que gente sin cerebro no les voy a dar cabida porque es darle lo que busca, yo sé que las personas que me conocen saben diferenciar si es falso o no, para mí no existe ni existió", dijo la joven.