Alejandra Baigorria sorprendió al revelar que ya está conviviendo con su pareja Said Palao, luego del anuncio la segunda cuarentena decretada por el Gobierno peruano para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus.

“Estamos pasando la cuarentena juntos. Nos turnamos, un día cocina él y otro día yo. Ahora estamos haciendo dieta y comenzando a entrenar porque la verdad que nos hemos tirado dos meses al abandono, comiendo pizza, hamburguesa, sin entrenar y me está pasando un poco la factura”, contó la popular ‘Rubia de Gamarra’.

Asimismo, la integrante de ‘Esto es Guerra’ contó que la convivencia con Said Palao no ha sido ningún problema pues ambos se llevan muy bien.

“Pasar la cuarentena juntos es un tipo de convivencia y eso es difícil, porque quizá uno es más desordenado que el otro, pero la verdad que nosotros nos llevamos tan bien que no peleamos por nada”, agregó Alejandra Baigorria.

Sin embargo, confesó que han tenido algunas peleas en broma porque Said Palao es cariñoso, mientras que ella prefiere sus momentos de soledad.

“Aunque no crean, soy bastante fría, a veces me gusta estar sola o no tan pegada (a su pareja) en la cama, pero a él sí le gusta estar abrazado. Él me dice que soy una ermitaña y yo le digo que sí. Tipo así es una de nuestras peleas, pero de broma”, contó entre risas Alejandra Baigorria.

