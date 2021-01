Alejandra Baigorria y Said Palao confirmaron su relación acabando el 2020 en su viaje a Florida (Estados Unidos), ciudad donde se encontraron con amigos como Hugo García.

Fue este último quien reveló el curioso momento que vivió la pareja por una escena de celos del chico reality. Hugo García compartió unas historias de Instagram en las que se veía al participante de ‘Esto es Guerra’ incómodo porque un desconocido que le pidió el número de teléfono a la empresaria.

“La está tramitando porque le pidieron el número mientras estábamos comprando”, señaló García en sus historias. A lo que Baigorria afirma que Said Palao está celoso.

“Está celoso porque me pidieron mi número”, confesó la modelo ante la risa de García. Palao, quien conduce el vehículo, no mira a la cámara, ni a la modelo. “Tranquilo, no te molestes, ya va a llegar tu oportunidad, ya te va a tocar”, bromeó García a Palao.

Ambos se encuentran en Estados Unidos hace varias semanas y estuvieron presentes en la boda de la madre de él, donde se mostraron unidos y hasta compartieron un divertido clip sobre quién atrapó el ramo de novia.

