Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron su compromiso: “Nuestro amor, nuestros tiempos”

Alejandra Baigorria vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida cuando Said Palao le pidió matrimonio en una paradisiaca isla de Filipinas. Ambos llegaron a dicho lugar hace unos días para pasar unas vacaciones al lado de sus amigos.

La empresaria no sabía que su pareja iba a pedirle la mano, cuando de pronto el chico reality se arrodilla y le muestra la caja de un anillo, luego la sacó y le pidió que sea su esposa.

En los videos publicados en redes sociales, se observa que Alejandra está sorprendida y empieza a romper en llanto de la emoción, mientras abrazaba a su pareja y lo besaba.

“Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre”, “ Nuestra historia. Nuestro amor. Nuestros tiempos. Te amo ”, “Nunca sueltes mi mano. Te amo”, fueron algunas de las frases que compartió la rubia en su cuenta de Instagram.

“Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo, no se imaginan los sentimientos en ese momento”, escribió en otra foto.

“Hoy fue un día especial para mí, son tres años juntos y hoy me sentí más nerviosa que nunca... pero soy feliz y qué lindo ver cuántos comparten mi felicidad. Sé que deben tener muchas preguntas, pero aún yo no termino de asimilarlo”, se lee en otra fotografía que publicó Alejandra.

Por otro lado, Said Palao reveló que había planeado la pedida junto a sus amigos. Además, publicó una foto donde se observa a Alejandra Baigorria mostrando su anillo y él cita: “La novia más hermosa”.

Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron con romántica pedida de mano en Filipinas