Alejandra Baigorria y Said Palao realizaron una transmisión en vivo por Instagram para promocionar algunos productos que venden. Durante el evento, ellos decidieron responder las preguntas de los usuarios, ya que muchos querían saber si están o no dentro de una relación amorosa.

“ Said piensas pedirle a Alejandra que sea tu novia (...) El público dice que por qué no me das un beso”, dijo entre risas la modelo. “La gente quiere ver un besito, dame pues, dame un besito” , respondió el guerrero.

Debido a al insistencia de los usuarios conectados en Instagram, Alejandra y Said cerraron la transmisión dándose un beso, lo cual se volvió viral.

“¿Querías darme otro, no?”, comentó Alejandra luego de darle un beso a Said.