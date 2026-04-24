El reconocido cantautor Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo llegaron hasta Machu Picchu en medio de un viaje de placer a la región Cusco.

El recorrido lo realizaron la mañana del último viernes, bajo la atenta mirada de cientos de locales y turistas, quienes los reconocieron y les pedían fotos y autógrafos.

Tras su visita ambos compartieron su admiración por la antigua ciudad inca y también compartieron un mensaje profundamente inspirador en el libro de visitas. Alejandro, al reflexionar sobre la experiencia transformadora de conectar con la historia, escribió: “Una de esas experiencias que te hacen mejor persona”.

Por su parte, Stephanie Cayo cerró su jornada de turismo con un afectuoso “Tupananchiskama” (hasta que nos volvamos a encontrar), reafirmando el vínculo que el patrimonio cusqueño genera con quienes lo visitan.

“En el Ministerio de Cultura, nos enorgullece ser testigos de cómo Machu Picchu sigue inspirando a artistas de todo el mundo a conectar con su esencia y su historia. ¡Gracias por esta visita y por llevar el corazón de Cusco consigo!“, citaron desde Cultura Cusco a través de sus redes sociales.

Se espera que la pareja se quede más tiempo en Cusco, onde tendrían planeado visitar el Valle Sagrado de Los Incas, Sacsayhuamán, entre otros.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TAGS RELACIONADOS