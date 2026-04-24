El reconocido cantautor Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo llegaron hasta Machu Picchu en medio de un viaje de placer a la región Cusco.

El recorrido lo realizaron la mañana del último viernes, bajo la atenta mirada de cientos de locales y turistas, quienes los reconocieron y les pedían fotos y autógrafos.

Tras su visita ambos compartieron su admiración por la antigua ciudad inca y también compartieron un mensaje profundamente inspirador en el libro de visitas. Alejandro, al reflexionar sobre la experiencia transformadora de conectar con la historia, escribió: “Una de esas experiencias que te hacen mejor persona”.

Por su parte, Stephanie Cayo cerró su jornada de turismo con un afectuoso “Tupananchiskama” (hasta que nos volvamos a encontrar), reafirmando el vínculo que el patrimonio cusqueño genera con quienes lo visitan.

“En el Ministerio de Cultura, nos enorgullece ser testigos de cómo Machu Picchu sigue inspirando a artistas de todo el mundo a conectar con su esencia y su historia. ¡Gracias por esta visita y por llevar el corazón de Cusco consigo!“, citaron desde Cultura Cusco a través de sus redes sociales.

Se espera que la pareja se quede más tiempo en Cusco, onde tendrían planeado visitar el Valle Sagrado de Los Incas, Sacsayhuamán, entre otros.