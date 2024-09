Lejos de ese mundo irreal, de luces y brillos perpetuos, “Sube a mi nube”, cinta que se exhibe en las salas locales, nos acerca al drama que alejado de la ficción, vivió una de las conductoras del programa “Nube Luz”: Mónica Santa María. A una semana de su estreno, Alessa Wichtel, actriz que encarna en la película a Almendra Gomelsky, tiene una opinión exacta de lo que busca contar el filme. “Siento que la gente ha tomado con cariño la película, pero también, muchas personas se han sorprendido porque tenían otra idea de la trama y se han llevado una buena impresión al verla. Cuando hemos podido ir a la tomas de fotos a los cines, las personas se nos acercan y nos agradecen por poner en la pantalla una historia tan importante, y conmovedora”, dice Alessa Wichtel.

Muchos pensaron que la película solo contaría la historia detrás del programa.

La verdad es que tiene un poco de todo, las épocas de éxito de “Nubeluz”, pero también tiene aquellas etapas tristes que estaba atravesando Mónica. Se ve su vida personal y los momentos bonitos y alegres con Almendra, pero no se ocultan sus diferencias y discusiones. Es un poco como la vida misma.

Muchas veces el público idealiza el mundo de la televisión y a sus integrantes. Y por eso es muy importante mostrar la otra cara, la de la depresión, que puede ser de una figura muy exitosa, como en este caso, que está atravesando por un momento muy doloroso, pero que frente a cámaras se le ve sonriente. También es una invitación a no juzgar, a no tener una idea preconcebida de alguien, sino preocuparse para saber de cerca cómo está, cómo se siente.

Es importante recordar que los artistas son seres humanos de carne y hueso.

La película hace un llamado a un trato empático con todos, con las personas que tenemos al lado, con los ídolos que están en la pantalla chica o en la pantalla grande. Sube a mi nube es una película muy humana, las personas que han ido a verla me comentan que no imaginaron que Mónica pasaba por un terrible drama.

¿Cómo fue tu preparación para el personaje de Almendra?

Desde el primer momento sentí que yo lo podía hacer, desde que fui al primer casting, sin tener la certeza de ser elegida, me conecté mucho con el personaje, y la verdad que me instruí muchísimo. Antes, vi todos los videos que hay en YouTube de las entrevistas que le han hecho a Almendra, para poder capturar el tono de voz que ella tiene, la manera como habla. Trabajé mucho para que las personas que tienen un recuerdo de ella y ven la película les pueda transmitir su esencia.

Silvana Cañote y Alessa Wichtel protagonizan "Sube a mi nube".

¿Intentaste acercarte a Almendra antes de empezar el rodaje?

Tuve un acercamiento cuando ya sabía que iba a encarnaría. A días de empezar a filmar la película le escribí y le dije que me sentía honrada de interpretarla, que respetaba mucho su carrera, que la admiraba, y que me encantaría tomar un café con ella. Almendra fue súper receptiva, me respondió súper bien, y me dijo que le encantaría en algún momento, todavía cabe la posibilidad, y para mí sería una alegría poder conocerla y conversar con ella.

¿”Sube a mi nube” es lo más importante que has hecho en tu carrera?

Definitivamente, me parece que este proyecto es un regalo que me hizo la vida, es el más ambicioso y retador en el que he estado, porque no es solamente interpretar a una persona tan querida y conocida, es también tener la posibilidad de estar en una película que es un homenaje a Nubeluz.

¿Tras tu experiencia en la película cómo crees que el público debería tratar a sus estrellas? Yo creo que todo lo que se hace con amor, debe recibir la misma respuesta. Siempre digo que nos traten con amor, con empatía, que sepan que las personas y sus ídolos son iguales, que tienen momentos felices y tristes.

Hablamos de respeto, empatía, ¿ cómo tomas que se acerquen a ti para preguntarte de un romance con Andrés Wiese?

Lo tomo con mucha calma, con tranquilidad, porque no tengo nada que esconder. En estos momentos estoy feliz, y si me lo preguntan, entiendo que es parte de esta chamba, entonces, no tengo que negarme a responder ninguna pregunta.