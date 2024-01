Su historia musical se inició cuando obtuvo el primer lugar en “Perú tiene talento”, hace 12 años. Alessandra Aguirre, entonces con solo 10 años, cerró así con broche de oro su participación en el reality interpretando “Rolling in the deep” de Adele. Fue una noche que marcó definitivamente su vida y que hoy recuerda con nostalgia.. “El programa fue importante para mí porque aprendí de cada participante. También me sirvió para saber desde muy pequeña, cómo funcionaba la industria, donde todo es muy rápido, donde no vale detenerse porque otro te alcanza”, dice la cantautora.

Cuando saliste del programa ya no eras la misma.

Sí, definitivamente, pero yo igual antes del reality había cantado en distintos escenarios y en presentaciones benéficas. También me metía en absolutamente en todos los musicales que presentaban en mi colegio. Al cantar, me di cuenta que también me apasionaba escribir mis propias canciones.

¿Eran canciones propias de la edad, cómo las ves ahora? De hecho, eran temas temas que contaban cosas de mi edad, pero sí tenían sentido, ahora le cambiaría algunas palabras, no sé, le cambiaría algunas melodías tal vez. Lo importante de esa etapa fue que me di cuenta que me gustaba mucho escribir, tocar la guitarra y crear canciones.

Tu crecimiento incluyó que decidieras salir del país para estudiar la carrera de Música.

Sé que acá hay muy buenas facultades, pero había escuchado mucho de Berklee College of Music, sabía que muchos artistas habían salido de esa universidad, Me daba curiosidad irme de Perú y poder expandir mis conocimientos, aprender de otros géneros de música y de otras culturas.

Finalmente lograste tus objetivos. Luego de audicionar para Berklee, me llegó la carta de que había ingresado, se las presenté a mis papás y ellos fueron quienes me dieron ese el último impulso para que yo saliera. Yo quería estudiar música, producir mis propias canciones, y más aún, conocer toda la parte del negocio, eso siempre me interesó.

¿Qué es lo que viene para tu carrera este año a nivel musical?

Muchísimas canciones, está en discusión si voy a lanzar un EP o un álbum. Luego nos vamos a ir de gira por Colombia o México está por verse. México es uno de los países que más me escuchan, también vamos a grabar algo para TikTok, de repente también se viene un viaje Los Ángeles, me han invitado a muchos campamentos también, que es muy lindo porque de repente te juntas con muchos compositores y aprendes de ellos.

¿Definitivamente, siempre la música va a estar contigo? Sí, totalmente. Aparte que lo he hecho toda mi vida, y he puesto todo mi tiempo, todo mi trabajo, y absolutamente toda mi vida en la música, es algo que no podría dejar. ¡Es imposible!

¿Y de esa niña que se presentó en ‘Perú tiene talento’, que queda? Yo creo que queda la ilusión, y que a esa edad no le tenía miedo a los escenarios. Yo sé que de repente cuando creces ya eres un poquito más grande y te das cuenta de las cosas, la verdad es que adoro que ese miedo se haya ido. Tú me dices que una hora tengo que estar en un escenario frente a 20 mil personas y lo hago, sin dudarlo. Quisiera hablarle a esa niña de diez años, le diría que seguimos en la música y que El Perú tiene talento fue solo el comienzo.

Creo que todos deberíamos mantener viva esa ilusión que ayuda a seguir adelante. Yo creo que también el proceso es muy importante, yo este año he cumplido muchas cosas que veía lejanas, como trabajar con una disquera, de repente mudarme a Miami, estar en las radios aquí en Perú. Estoy trabajando con un equipo especial y súper profesional, cosas que la verdad yo veía tan lejanas y no entendía cómo la gente puede llegar a eso. La verdad es que estoy super agradecida, más que todo con mis papás, porque ellos han sido como mi roca. Y te juro que si no hubiera podido, yo no estaría acá.