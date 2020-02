Alessandra Fuller fue abordada por la prensa para ser consultada sobre las críticas que ha venido recibiendo de parte de Rodrigo González respecto a su apariencia física que muestra en sus fotografías de Instagram.

"Yo súper tranquila. Así como uno sale bien en una foto, para tener esa foto en la que uno sale bien has tenido que tomar como 50 fotos anteriores donde obviamente hay intentos frustrados en donde no sales bien porque somos humanos. Todo es ángulo en esta vida. Van a ver ángulos en los que yo no salga bien, pero evidentemente uno siempre va a poner la foto en la que se sienta bien”, dijo la joven actriz en respuesta a las críticas del popular ‘Peluchín’.

Asimismo, Alessandra Fuller dejó en claro que no tiene ningún problema con Rodrigo González y hasta resaltó su trabajo y aseguró que el exconductor de televisión “ha nacido para entretener”.

“Yo no lo tomo nada personal; al contrario, sé que Rodrigo hace todo un trabajo exhaustivo detrás de cámaras, en Instagram. Yo rescato que hay mérito detrás porque es trabajo detrás. Hay un montón de investigación, de diseño, pone hasta su musicalización”, comentó Fuller.

“Yo lo tomo con súper buen humor, en realidad un mal ángulo lo tiene cualquiera y un buen ángulo también. Es algo normal”, agregó Alessandra Fuller, quien estuvo presente en un evento de Balance Studio, un centro que busca expandir su estilo de vida y seguir en su meta de promover y desarrollar disciplinas alternativas como el Yoga, Pilates y TRX.

Este nuevo espacio está diseñado para crear un ambiente equilibrado y agradable; donde los alumnos puedan encontrar un espacio de tranquilidad y paz dentro de Lima, y así lograr encontrar el balance entre su cuerpo – mente.

