Rodrigo González: “Susana Umbert me pidió salga a 'reventar' a Karen Schwarz”

Rodrigo González sigue arremetiendo contra Susana Umbert. En esta oportunidad, el exconductor de TV comentó que la gerente de contenidos le había pedido que hable mal de Karen Schwarz por irse de Latina.

“Hace un tiempo Karen Schwarz hizo exactamente lo mismo que ha hecho ahora Jazmín Pinedo. Ella se fue a América Televisión a presentar el reality de las quinceañeras y regresó a Latina con las alitas quebraditas”, recordó

"Susana Umbert me dijo 'sal, reviéntala, me ha fallado con la pauta comercial, me ha visto la cara'", manifestó el comunicador.

Cabe mencionar que ‘Peluchín’ aseguró que, debido a este problema, Latina utilizó programas como ‘Mujeres al mando’ y ‘Válgame’ para dejar mal parada a Jazmín Pinedo.

Rodrigo González Peluchín