La abrupta salida de Jazmín Pinedo de “Mujeres Al Mando”, luego que decidiera no renovar contrato con Latina y fuera presentada la tarde del último lunes como la nueva conductora de “Esto es guerra”, dejó consternadas a Karen Schwarz y Cathy Sáenz, sus excompañeras en el magazine.

Sin embargo, fue la esposa de Ezio Oliva quien expresó que sentía una profunda tristeza por la partida de la popular ‘Chinita’, pues ambas, junto con Magdyel Ugaz, fueron las primera conductoras del espacio que se estrenó hace casi un año. “Yo sí te extraño y te deseo lo mejor”, dijo con la voz entrecortada.

Cathy Sáenz no se mantuvo ajena a las palabras de la exreina de belleza y además de lamentar la partida de Jazmín Pinedo para sumir nuevos retos personales e indicar que tenía sus sospechas sobre la decisión de la su excompañera, tuvo unas emotivas palabras de consuelo palabras para Karen Schwarz.

“Si bien yo a Jazmín la conozco hace casi 8 años aproximadamente, estos 4 meses que estoy en ‘Mujeres Al Mando’ la conocí mucho más porque ya no la conocí como jefa, como su productora, sino como ser humano y nos hemos divertido todos los días”, indicó inicialmente.

“Fue una pieza fundamental (del programa) Desde que yo pisé este estudio me di cuenta que ellas (Karen y Jazmín) siempre tuvieron libertad de expresión y que decían las cosas que realmente sentían (…) Volver a conocer a Jazmín desde ese lado fue muy lindo”, agregó.

“Para tí Jazmín, solo desearte el mayor de los éxitos...Decir que de repente yo no me las olía es imposible, soy productora de televisión desde hace más de 21 años, pero también sé que existen cláusulas que no se deben romper”, finalizó respecto al tema.

Inmediatamente, se digirió a Karen Shwarz para decirle: “Tienes una persona a tu lado que no te va a abandonar, yo te prometo que voy a dar todo lo que esté en mis manos para que te sientas bien, para que no te sientas desprotegida no te sientas sola, se que es complicado, pero solo te pido que confíes”.

“Me has robado el corazón eres apasionada (...), eres súper profesional, cumplida, te admiro como conductora, como ser humando, como madre, y te pido que, aunque sé que es complicado, me des la confianza porque no te voy a abandonar”, finalizó.

