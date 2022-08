La Miss Perú Alessia Rovegno respondió a las críticas que ha recibido por no mostrar su preparación para el Miss Universo. Acompañada de Jessica Newton, la modelo relató estar tomando diversas clases para su participación en el certamen.

Cabe destacar que Rovegno recibió comentarios negativos tras compartir en sus redes sociales los momentos junto a su pareja, el chico reality Hugo García. Los internautas le exigieron tener mayor “compromiso” con su entrenamiento.

La directora del Miss Perú, afirmó que el concurso pretende que las ganadoras sigan teniendo una vida común. “Lo normal es que las chicas que ganen tengan su vida propia y yo creo que no se trata de meterlas en una caja sino que sigan con su vida normal”, expresó.

La modelo estuvo de acuerdo, mencionó estar preparándose en privado y llevar clases de pasarela, oratoria, improvisación, actuación, entre otros. “Bueno, lo hemos querido manejar de esa manera”, señaló.

Además, la miss Perú aclaró que no está en sus planes hacerse alguna operación. “A mí me gusta así como estoy, no tocaría nada de mí”, puntualizó.

“En Perú se critica por todo”: Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, defendió a la reina de belleza Alessia Rovegno luego de que recibiera críticas. La reacción de desaprobación vendría porque la modelo se ha mostrado en su cuenta de Instagram junto a su pareja Hugo García.

Los cibernautas señalaban en las redes sociales de la modelo que ha descuidado su labor social como Miss Perú. “Simplemente está más comprometida con su novio y su carrera musical que con la banda Perú”, eran algunos de los comentarios.

La reportera del programa “Amor y Fuego” le preguntó a Rovegno sobre dichos rumores y ella dejó en claro que no es lo que se piensa. “De hecho es un tema conversado con la organización de mantener las clases y preparación por privado”, señaló.

“En Perú critican por todo (...) criticar se ha vuelto un deporte nacional y la verdad lo que digan o no las redes, y se lo digo a ella todo los días, le tiene que dar igual”, expresó Newton al ser consultada sobre el tema.