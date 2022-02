Con 20 años de carrera cumplidos y una ausencia prolongada del Perú, el cantautor español Alex Ubago alista su retorno a nuestro país con un inusitado entusiasmo. El intérprete de “Sin miedo a nada” formará parte de “Amor bajo las estrellas”, espectáculo que se presenta el 14 de febrero en el Jockey Club del Perú, y habló con Correo días antes de su esperado reencuentro con el público peruano. “La ausencia no tiene una razón más allá de que no se logró cuadrar un concierto o una gira por Perú desde hace tiempo”, dice el artista.

Y la pandemia lo terminó por agravar todo...

Esta pandemia nos complicó mucho el tema de los conciertos y giras, pero de ahí para atrás no tengo mucha excusa, más allá de que hemos estado recorriendo muchos lugares y bueno, pues hace tiempo que no tenemos la oportunidad de tocar en Perú. Con más razón estoy feliz y tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Lima.

Quizá también podría ser que en estos años las nuevas tendencias musicales en América Latina y el mundo entero han silenciado un poco a los del género romántico...

Bueno, yo no creo que esa sea una razón, estoy de acuerdo en que los últimos años quizás otros géneros musicales, como el urbano, han cogido más fuerza que el pop y la balada en el panorama de la música más popular, pero creo que hay y sigue existiendo un gran público para los artistas que hacemos estilos más clásicos.

Es verdad, hay un público que se siente saturado y no quiere escuchar solo lo que está de moda.

De hecho lo que dices es cierto y lo he experimentado en mis propias carnes, porque yo también he asumido ciertos, no sé si decir coqueteos o fusiones de lo que es mi estilo con otros más actuales o urbanos, y la verdad es que mi público no me lo ha comprado demasiado. Mi público valora que me mantenga fiel a mi estilo.

¿Qué le queda a los talentos jóvenes que buscan hacer música al margen de las tendencias?

Supongo que los artistas más jóvenes, a la hora de darse a conocer, no deben ceder tanto, creo que uno como artista tiene que buscar su lugar y ser auténtico. Si pretendes entrar en un mundo más comercial, y sonar en las radios convencionales, tienes más o menos que entrar en un lenguaje musical que esté dentro de la actualidad. Pero, si de repente te sales de esa norma y sorprendes con algo distinto, especial y único, pues nunca se sabe cómo puedes sorprender; ojalá tuviera la fórmula exacta.

¿Y tuviste alguna fórmula para seguir con tu creatividad en la pandemia?

La verdad es que he tenido momentos diferentes, unos muy creativos y otros en los que no me he sentido tan inspirado, he pasado por diferentes estados de ánimo. En general creo que como a todos me ha afectado la pandemia, pero creo que ha sido una época bastante creativa y el primer año de la crisis sanitaria la aproveché bastante y luego durante el año 2021, en la primera mitad, estuve totalmente volcado en la grabación del disco que estoy ahora presentando y del que he sacado tres adelantos.

Estos tiempos nos han enseñado a vivir el presente y lo más cercano es tu reencuentro con el público peruano.

Volver a Perú después de tantos años, un país que siempre me ha dado muchísimo cariño, me genera mucha ilusión, sobre todo volver a subir a un escenario en Lima. Con tantos meses sin poder hacer conciertos, valoro más que nunca subirme a un escenario y estoy seguro de que este 14 de febrero será una noche muy especial.

Alex Ubago

Cantante y compositor. Artista español con dos décadas de carrera en la música cuyo estilo se enmarca en el pop romántico. El 10 de setiembre de 2011 se casó en una boda civil con María Alcorta con la que tiene 2 hijos.