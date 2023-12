Desde su infancia siempre mostró interés por el arte. Sabía que quería ser cantante, pero en casa había otras prioridades que lo alejaron momentáneamente de ese sueño. Luego de obtener el éxito empresarial, sigue pisando fuerte la escena musical

¿En qué momento de tu carrera llega la oportunidad de realizar el soundtrack de la película ‘Susy, una vedette en el Congreso’?

Este 2023, mi carrera musical dio un giro total debido a que decidí no solo trabajar a nivel personal, sino también empecé a producir para terceros en mi estudio que es la Bóveda Records. Es en este momento de expansión que se presenta la oportunidad de crear un álbum de canciones inéditas para la película, pero además tuve la oportunidad de realizar la post producción a nivel musical.

La mayoría son canciones inéditas, ¿cuánto tiempo te tomó realizar todo el trabajo de producción?

Varias de las canciones inéditas ya las había estado escribiendo hace algún tiempo, sin saber que serían parte de la película. Pero a partir de la adaptación de muchas de las letras y la producción musical tuvimos alrededor de 4 meses de arduo trabajo.

¿Bajo qué criterios se escogió a cada uno de los artistas que colaboraron?

En la post producción analizamos las escenas y según el contexto se fueron probando distintas voces que calzarán con el momento para lograr transmitir lo que se buscaba. Además, quisimos que varios de los personajes de la misma película también formarán parte de las canciones, dándole un toque especial a sus escenas.

¿Alguna anécdota que quedará en tu memoria?

Los sobrenombres que solíamos utilizar para reconocernos durante toda la post producción.

Ahora te unes a Estrella Torres en el tema “Charlatán”, ¿cómo se da el encuentro?

A raíz de la composición del tema, se barajaron algunos nombres, pero siempre supimos que Estrella era la indicada, ya que tuvimos la oportunidad de verla en escenario y en las radios, y nos gustó mucho su carisma y sencillez.

¿Alguna vez te han tildado de Charlatán?

Jamás (entre risas).

No es la primera vez que haces un dueto, ¿con qué artista te gustaría hacer un tema?

Tengo un tema que fusiona la cumbia con los corridos, y que me gustaría cantar con Nodal o Ángeles Azules.

Actualmente diriges La Boveda Records ¿qué proyectos han trabajado este año?

La Bóveda Records, tiene tres unidades de negocio. La primera está enfocada a eventos y espectáculos, y este año tuvimos la oportunidad de traer a un grupo de K-pop y realizar el primer festival K-Town en el Perú. La segunda unidad de negocio es la producción musical y audiovisual, y este año tuvimos el honor de realizar un remix junto a Agua Marina. Y finalmente, todo lo relacionado a management, lo que nos ha permitido tener nuestro primer grupo de cumbia: Los Santos.

¿Es cierto que todos los grandes artistas peruanos han desfilado por La Boveda?

Así es. Hemos tenido la oportunidad de recibir a todos los grupos y solistas peruanos, todavía nos faltan algunos, pero ya hemos avanzando bastante.

¿Qué artista te dejó gratamente sorprendido?

Eva Ayllón, una maravillosa persona, con una energía increíble y sobre todo una mujer empoderada.

¿Qué le falta a la escena peruana para consolidarse como un mercado musical con proyección internacional?

Siempre soy de la idea de que la unión hace la fuerza, el día en que todos los medios (radio, televisión, digital) se unan con la inversión privada tendremos una gran oportunidad de crear un camino sólido y con buenos cimientos para los que recién empiezan.

Abrirte paso en la escena musical ¿ha sido un camino fácil o con muchos obstáculos?

Pensé que iba a ser fácil, pero no lo fue. Pagué derecho de piso y me caí muchas veces, pero tuve la resiliencia para volver a pararme y seguir luchando por lo que me gusta hacer.

¿Cuál es tu principal objetivo en la música que ya cumpliste?

Creo que todavía hay mucho por trabajar, pero siento que hemos avanzado bastante bien con nuestra presencia en las radios de cumbia más importantes del país.

¿Qué te apasiona de la música?

Soy melómano desde que tengo uso de razón, no puedo hacer nada sin música. El poder transmitir y expresar lo que siento, lo que otros sienten, a través de mis letras, de mis melodías me parece increíble.

