Esta semana, Magaly Medina protagonizó un enfrentamiento con Lady Guillén, quien realizó una entrevista exclusiva a Jonathan Maicelo en medio del escándalo desatado por las acusaciones de agresión física y psicológica presentadas por su expareja, Samantha Batallanos.

Cabe mencionar que Magaly Medina también arremetió contra Samuel Suárez, conductor de ‘Todo se filtra’, por sacar cara por Lady Guillén y recordar que todos los medios estuvieron con ella, cuando fue agredida por Rony García hace años atrás

“Es un chiquito que ha venido a la televisión de no sé dónde, creo que ha surgido porque tiene una página en TikTok, en Instagram y la gente, muy buena gente, le envía todos los videos”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “tiene una página que se llama Instarándula, pero este chiquito no estaba cuando te vimos golpeada, no estaba, porque no te voy a recordar que uno de mis reporteros era muy vinculado a ti”.