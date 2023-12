El pasado sábado 16 de diciembre, se llevó a cabo la Teletón México 2023, un evento benéfico que contó con la participación de Nicola Porcella. No obstante, durante el transcurso del evento, el exchico reality tuvo un pequeño percance al dejar su micrófono abierto, mientras hablaba con su hijo.

El regaño se escuchó, pese a que los conductores que estaban presentes continuaban conversando y contando diversas anécdotas sobre este evento.

“Me llaman y estoy todo preocupado. Ya, por favor, hijo. No te estoy gritando, te estoy diciendo que no hagas esas cosas, que no juegues así porque puede pasar un accidente. Puede ser muy peligroso, por favor. ¿Ya? Te lo pido, por favor. Gracias hijito, juega tranquilo”, se escucha decir a Nicola

Luego continuó con: “no asustes a nadie. Te amo mucho, ¿ya? Chau, mi amor, te amo. Haz lo que quieras, pon la casa de cabeza, si quieres, es tu casa”.

Las palabras de Nicola Porcella han generado comentarios positivos en las redes sociales, pues la llamada de atención que dio el personaje de espectáculos a su hijo, fue calmada y siempre dejando en claro que lo quiere mucho.