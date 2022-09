Claudia Llanos fue un personaje de la serie peruana “Al fondo hay sitio” que se volvió muy popular por su formar de ser y por su apelativo: la mirada de tiburón. Si bien este papel fue interpretado por Úrsula Boza, mucho antes había sido pensado para la actriz Alexandra Graña, quien finalmente terminó rechazándolo. ¿Por qué motivo?

La serie “Al fondo hay sitio” fue producida por Efraín Aguilar para América Televisión y sus primeros episodios fueron emitidos durante el 2009.

La famosa producción de América Televisión contó con un destacado grupo de actores de gran trayectoria. Asimismo, los personajes de “Al fondo hay sitio” captaron inmediatamente la atención del público televidente, no solo por su forma de ser, sino también por algunas características muy particulares.

Un ejemplo de ello fue Claudia Llanos, personaje interpretado por Úrsula Boza, y que se convirtió en uno de los preferidos de la teleaudiencia ya se por su gran caracterización o por su apelativo, pues era conocida como la mirada de tiburón.

Pero muy pocos conocían que la actriz Alexandra Graña estuvo cerca de interpretar a este personaje, pero no lo hizo ¿Qué pasó?

(Foto: Claudia Llanos era un personaje de "Al fondo hay sitio"

CUANDO ALEXANDRA GRAÑA RECHAZÓ UN PAPEL EN “AL FONDO HAY SITIO”

Una reciente entrevista brindada por la actriz Alexndra Graña ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Y es que durante su conversación con el conductor del canal de YouTube, Carlos Orozco, confesó que recibió la propuesta para interpretar a Claudia Llanos o también conocida como la mirada de tiburón en “Al fondo hay sitio”.

“Me llamaron para hacer la mirada de tiburón pero me ofrecieron muy poca plata y eran dos capítulos. Dije que no, es que era un bolo de dos capítulos, no tenía idea de que (el personaje) se iba a convertir en lo que se convirtió”, expresó.

La actriz Alexandra Graña rechazó un importante personaje en "Al fondo hay sitio" (Foto: GEC)

En la misma línea, también destacó el gran profesionalismo de la actriz (Úrsula Boza) quien finalmente pudo encarnar a ese personaje.

“Creo que ese personaje era para ella (…) La mirada de tiburón fue una chapa que le pusieron y se quedó con la mirada de tiburón para el resto de su vida y creo que ese personaje creció por ella. Tal vez, si yo lo hubiera hecho no hubiera crecido”, anotó.

DE TELEVISA A “AL FONDO HAY SITIO”

En otro momento de la entrevista, Alexandra Graña recordó que esto ocurrió luego de haber estado durante un tiempo en México trabajando en telenovelas producidas por Televisa.

“Yo acababa de hacer una telenovela en Televisa y dije: ¿en serio? ¿Me he ido hacer una toda carrera internacional para que me ofrezcan eso (esa cantidad de dinero)?, no se pasen pues”, aseguró entre risas.

Alexandra Graña es una reconocida actriz peruana (Foto: Captura de YouTube)

