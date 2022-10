Con “Madres el musical”, Alexandra Graña regresa al teatro con una obra en la que se pone sobre la mesa las duras etapas de la maternidad. La actriz, considera que cuando se convirtió en madre su vida cambió, pero al no existir un manual al respecto, cometió errores.

“Cuando mis hijas recién nacieron y eran muy chiquitas, sentía que era una madre un poco estresada y sobreprotectora, sobre todo con la primera. Es que de solo ser responsable de tu vida, de repente nace un ser humano que depende absolutamente de ti, eso es muy fuerte”, dice Graña, quien está acompañada en la obra por Cecilia Brozovich, Rossana Fernández Maldonado y Érika Villalobos.

¿Y ahora eres una mamá menos estresada?

Ahora que están mis hijas más grandecitas me he dado cuenta que soy una mamá súper relajada, me encanta pasar mucho tiempo con ellas, ponerme como a su misma altura para poder comunicarnos mejor. Me encanta que me cuenten cosas, no siento ser una madre sobreprotectora, pero sí me gusta ponerles límites, porque es importante para su educación y para que sean unas mujeres de bien.

¿En la obra, tu personaje se te parece?

Tiene que ver conmigo en ciertos momentos, mi personaje es la mamá ejecutiva, la que trabaja todo el día y tiene que además ocuparse de las actividades de sus hijos. Es una mamá que se siente culpable por no pasar tanto tiempo con ellos, pero lo compensa comprando cosas o llevándolos de vacaciones. Me identifico en los momentos en los que estoy trabajando full porque sientes culpa siempre de no pasar tiempo con tus hijos.

Ese conflicto siempre estará latente con las madres que trabajan, ¿no estará demasiada romantizada la maternidad?

Más bien creo que lo que está pasando ahora es lo contrario, ahora se están derribando falsos mitos. A mí me pasó que cuando di a luz y vi a mi hija llorando por primera vez, aunque la amaba con todo mi ser, yo también lloraba porque me preguntaba: en qué me había metido. Me sentía culpable por decir que no la estaba pasando bien.

La depresión postparto es algo de lo que hoy se habla.

Claro, eso le pasa a la mayoría de mujeres y eso lo decimos en la obra de teatro, te sientes culpable de todo, de no ser feliz, de no delatarte, te sientes culpable porque la niña llora y no te diste cuenta. En la obra justamente lo que hacemos es desromantizar la maternidad y ponerla tal cual.

Ahora también es una realidad que muchas mujeres retrasen la maternidad para lograr sus objetivos profesionales. .

Lo cual es maravilloso, porque ser madre no tiene porque obstruir tu vida profesional, tu vida personal. Antes era casi una obligación tener hijos y en realidad no lo es, las mujeres son absolutamente felices sin tenerlos y también hay diferentes tipos de maternidad.

¿Cómo te fue a ti?

Yo hice de mi vida todo lo que quise, pero igual, estoy feliz de la decisión que tome de ser mamá grande, a los 35 años. Antes viví mi juventud y mi vida profesional y me desarrollé como persona.

¿En un futuro cómo ves a tus hijas como mamás?

Yo he tratado de analizar, en cierta forma, los errores que podría haber cometido mi mamá conmigo; estoy tratando de instruirme para ser la mejor mamá posible. Seguramente, ellas aprenderán de algunos errores que cometa yo y tratarán de ser las mejores . Yo creo, si Dios quiere, que se van a llevar una buena impresión de su madre y seguramente van a ser unas excelentes mamás, porque tengo la seguridad de estar criando a excelentes personas.

Alexandra Graña

Actriz. Inició su carrera artística siendo una niña en la serie “Cero en conducta”. Desde allí ha desarrollado una interesante carrera que la ha llevado a participar en telenovelas, series, obras de teatro y cine.

