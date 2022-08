La periodista deportiva Alexandra Horler compartió su opinión tras encuentro con la presentadora Sofía Franco en “En Boca de Todos”. La aún esposa de Álvaro Paz de la Barra habría minimizado la opinión de la comunicadora por no tener hijos.

En aquella ocasión, el programa las invitó para tratar temas acerca de la infidelidad y si era posible el perdonar a la pareja. Horler señaló que no estaba de acuerdo con dar una oportunidad usando como excusa a lo hijos, lo que causó la reacción de Franco.

La reportera de “Amor y Fuego” preguntó a la periodista nuevamente a la periodista sobre el tema en cuestión y ella expresó que no podría dejarlo pasar. “Uno no se casa para eso, además, que “guacala” que lleguen de la calle para estar con otra”, señaló.

Además, Horler le respondió a Franco acerca de su mención a que no opinaba igual ya que no tenía “bebés”. “Sí, de repente no tengo hijos, pero he sido hija y si ella sí perdonaría por sus hijos, yo creo que es decisión de cada uno”, puntualizó.

Sofía Franco asegura que mantiene buena relación con Álvaro Paz de la Barra : “Va bien la situación”

Sofía Franco visitó este miércoles 27 de julio el set de “En boca de todos”, donde confirmó que actualmente se encuentra separada de su aún esposo y padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra.

“¿Tú en que grupo estás, casada, divorciada, separada?”, preguntó Tula Rodríguez. “Yo estoy separada”, respondió inmediatamente Sofía.

En esa línea, la exconductora de televisión se animó a brindar detalles de cómo es actualmente su relación con el exburgomaestre.

“Mi relación va muy bien, sinceramente, en todo este año que ha transcurrido, yo personalmente siento que he madurado mucho más. Él está entrando en la base 40, ya es su hora de (madurar), esa etapa es importante. Va bien la situación a pesar de lo que ustedes ven, nosotros estamos muy tranquilos, las cosas en casa están tranquilas. Él ya respondió por sus cositas”, puntualizó.

En otro momento, Franco aseguró que fue decisión de ella irse a vivir a México, país en la que se encuentra buscando una oportunidad laboral.

“Nadie me ha mandado a la fuerza a México, no porque alguien diga uno tiene que repetir, yo me he ido por mis propios medios a México, por mi propia voluntad, me enamoré de México”, aclaró. “Hace un mes recién me dieron mis papeles, estoy muy contenta”, añadió.