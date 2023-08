Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sigue en el ojo público luego de ser captado ingresando a un hotel con otra mujer. En última edición de ‘Amor y Fuego’, Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’ se presentó para exponer los mensajes que le escribió la pareja de la conductora de TV por Instagram.

MIRA ESTO: Maju Mantilla y su saludo en Instagram tras imágenes de su esposo Gustavo Salcedo en hotel

“ Nadie se merece eso, en realidad. Lo borré porque vi que se encendió todo, me comenzaron a escribir un montón de personas. Me preguntaron ‘a ti también te escribió el esposo de Maju’. Me metí a ver y era él, varias veces daba like, comentando, borraba, comentaba, borraba ”, expresó la modelo.

En el enlace con Rodrigo González y Gigi Mitre, la venezolana dijo que no le respondió ningún mensaje a Salcedo; no obstante, aseguró que fue insistente en escribirle y hasta le comentaba algunas de sus publicaciones en Instagram.

“ Realmente no he revisado, pero ha likeado mis fotos. Yo no le he respondido ningún mensaje, yo no lo sigo. Yo entreno, hago deporte, pero yo no lo conozco. En realidad, me querría convocar para qué, no sé, yo no lo conozco ”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR