Hace unas semanas, Greg Michel se presentó a través de una videollamada en el programa Amor y Fuego para contar por qué no entró a Esto es Guerra pese a que estuvo apunto de firmar contrato. Además, reveló que Peter Fajardo lo invitaba a salir a comer o al cine.

El modelo contó a Rodrigo González y Gigi Mitre, que él ya tenía el contrato listo para firmar, pues ya había pasado casting.

“Yo ya tenía el contrato por firmar, había hecho las pruebas de los juegos, habíamos grabado un spot (...) me llama Peter y me dice ‘tengo que ver algunos temas más contigo en mi casa’. “, contó el modelo belga.

Luego continuó con: “me invitó a su casa para afinar algunos detalles, me pareció bastante raro (...) de ahí viene al acoso más fuerte donde te pide para ir al cine, donde te pide para ir a comer. Pero, ¿quiénes vamos? Yo quería que él me especifique quiénes iban a ir a esa reunión y me decía que solo éramos nosotros dos, entonces no era una reunión, era una cita”.

“Siempre fue respetuoso conmigo”

A través de su cuenta de Instagram, el cantante urbano y exchico reality, Alexis Descalzo, estuvo contestando preguntas de sus seguidores y, en una de ellas, le mencionan si Peter Fajardo lo invitó a salir, por lo que él respondió tajante mente que no.

“No, conmigo siempre ha sido respetuoso y buena onda”, contó el también modelo en su cuenta de Instagram.

Alexis Descalzo ingresó a EEG en 2017. El cantante se hizo muy popular con “Cutuplá”, su primer sencillo junto a Renzo Winder. Actualmente, Descalzo se encuentra alejado de la TV y hace unos meses se convirtió en padre por primera vez. La noticia fue dada a conocer por la pareja del intérprete, Shantal Flores Grey, con una conmovedora publicación en Instagram.