La Mackyna llegó a la Casa de Magaly, para entrenar a los participantes con una exhaustiva rutina. Luego que el popular personaje se estaba despidiendo del elenco, Alfredo Benavides le comentó a Smahara Lobatón que le daría vergüenza tener el cuerpo del personal training, pues lo calificó como “horrible”.

“No podría tener un cuerpo así (...) me sentiría horrible, como saldría a la calle con ese cuerpo. Bueno, salgo con este”, expresó Alfredo Benavides mientras La Mackyna se despedía de los participantes de La Casa de Magaly.,

Luego continuó con: “prefiero ser gordito que tener ese cuerpo”.

Alfredo Benavides niega conocer a Eyal Berkover: “El tema legal llegará hasta Israel”

Alfredo Benavides estuvo como invitado especial en el programa de Magaly Medina, donde se refirió a la seria acusación que realizó Eyal Berkover contra él en redes sociales. Y es que el actor cómico indicó que todo lo dicho por el modelo es completamente falso.

“Yo al señor no lo conozco, nunca en mi vida he compartido con él (...) Yo nunca he celebrado mi cumpleaños o ido a un evento donde haya estado él, nunca me he peleado con él”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Alfredo reveló que ya demandó al modelo y que la querella llegará hasta Israel, país en donde radica el exintegrante de ‘Combate’ y ‘EEG’.

“Ya está demandado, el tema llegará hasta Israel. Yo le daré la vuelta a la página hasta que eso se esclarezca, seguiré viviendo mi vida tal cual, porque el tema legal ya está en marcha”, expresó fuerte y claro.

Te puede interesar