Alicia Machado se convirtió en la ganadora de “La casa de los famosos”, reality show de Telemundo que este lunes 15 de noviembre llegó a su etapa final.

“Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser”, dijo la exreina de belleza al enterarse de su triunfo.

Machado logró alzarse como ganadora tras recibir más de 40 millones de votos por parte del público espectador, dejando atrás a la influencer mexicana Manelyk, quien obtuvo el segundo lugar.

Al salir de las instalaciones de “La casa de los famosos”, la venezolana llegó al set de Telemundo donde la esperaban el conductor Héctor Sandarti, su familia y los participantes del reality que fueron eliminados en el camino.

¿Cuánto se llevó Alicia Machado al ganar el reality “La casa de los famosos”?

Tras coronarse como la ganadora de “La casa de los famosos”, Alicia Machado se llevó a casa la suma de 200 mil dólares.

Los cibernautas reaccionaron en redes sociales ante el triunfo de Alicia Machado, quien durante las 12 semanas que duró el programa se ganó el cariño del público.

VIDEO RECOMENDADO

Actor mexicano Octavio Ocaña fallece: ¿Qué es lo que se sabe de su misteriosa e inesperada muerte?

México inició este sábado con una lamentable noticia. El actor Octavio Ocaña, famoso por haber interpretado durante 16 años al querido Benito Rivers en la serie “Vecinos”, de Televisa, murió el viernes 29 de octubre de 2021 en extrañas circunstancias, en el municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México.