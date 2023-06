Susy Díaz, guste o no, es uno de los personajes mediáticos más celebrados del ambiente del espectáculo. Su vida, ha sido una vorágine de experiencias, no solo artísticas, y precisamente su paso por el Congreso animó a un grupo de productores para que a través de una película se contará esa vivencia que ha quedado registrada como única para ella. Alicia Mercado, actriz de teatro y telenovelas, fue la elegida para encarnar a la excongresista en una cinta que se encuentra en pleno rodaje; reto que ella considera muy estimulante.

Crear un personaje es un reto, ¿cómo veías a Susy antes de empezar a filmar?

He pasado por un proceso de muchos momentos. Al principio estaba un poco incrédula, no podía creer que había quedado seleccionada; a pesar que tenía toda la confianza en mí. Creo que el trabajo del actor está en la chamba que se hace no solamente en el set, sino también en casa. Ver muchos vídeos, conversar con gente que vivió esa época, hablar con la misma Susy, ver referencias, fotos; llenarme de la esencia de ese personaje a través de la investigación. Creo que eso ha sido la herramienta que más me ha funcionado.

Los actores no deben tener ningún tipo de prejuicio con los personajes que van a interpretar.

Susy Díaz es icónica y un personaje riquísimo de interpretar. Al comienzo, primero tuve que leer el guion, saber quién era el equipo que iba a estar acompañándome; porque eso es importante. Considero que sea cual sea el personaje que vas a interpretar, así sea la reina Isabel, el equipo que está detrás es fundamental.

¿Qué imagen tenías de Susy Díaz antes y qué imagen tienes ahora que ya estás inmersa en el personaje?

Siempre he tenido la imagen que tenemos todos, de una mujer súper divertida, súper graciosa; que vive la vida literalmente y no deja que la vida la viva.

Es una imagen algo frívola y poco inteligente de cara al público...

Cuando ella era congresista no era consciente o no tenía la edad suficiente para saber sobre su vida en aquel momento. Conozco a Susy Díaz ya más grande y, obviamente, me parece una mujer súper inteligente, que tiene sus propias cosas, negocios. Me parece una mujer que ha creado un personaje. Es decir un gran porcentaje de ese personaje es ella en esencia, pero al mismo tiempo es la artista que se dedica a entretener, a divertir, y es con lo que ella trabaja, y me parece genial. Es como una actriz, una muy buena actriz; además.

¿Cómo asumes el papel para que no sea una imitación, sino una caracterización?

Claro, eso parte para mí como lo que soy: una actriz. Yo no soy imitadora. Admiro mucho a los imitadores, hacen un trabajo increíble, pero yo a Susy la estoy interpretando, no la estoy imitando. ¿Qué quiere decir eso? Que, evidentemente, copio la voz, tengo la voz de referencia para hacerla igual, o lo más parecido posible, pero yo interpreto situaciones que Susy ha vivido. No me voy a cansar de decirlo. Ese es el trabajo del actor, interpretar al personaje. Y para la película, si hubieran querido lo contrario, les hubiera dicho primero, ok, antes de pensar en mí, mejor les recomiendo encontrar primero a una imitadora real.

Alicia, en tu carrera, has tenido las oportunidades en los momentos precisos, pero ¿o se te han cerrado muchas puertas?

Creo que he tenido bastante suerte, soy bien chancona, estudio mucho, me relaciono. Para hacer mi segunda obra de teatro fui y le toqué la puerta a Osvaldo Cattone y le dije: me he enterado que vas a hacer una obra y que necesitas una niña y yo la puedo hacer. Recuerdo que me dijo: no, no puedes y me cerró la puerta. ¡Vete a dormir!, me dijo. Y al día siguiente fui de nuevo, pero con otra ropa porque la primera vez venía de una clase de ballet. Me vio y me dijo a ver sube. Me hizo dos colitas y me dijo ya y me mandó la obra a mi casa.

A veces no hay que esperar que te toquen la puerta...

En mi vida hay momentos en los que me llaman y también hay momentos en los que yo digo, hola quiero castear para esto. Una vez le escribí a una directora y le dije: quiero actuar en esta obra, sé que están buscando a alguien; y me dijo: lo siento, no eres del perfil. Y luego me la encontré en el grifo, ¡en un grifo! Me dijo: ahora que te veo creo que podrías hacerlo y me mandó la obra y comencé a ensayar. Entonces, creo que la suerte existe y acompaña, pero no hay nada, nada más importante que estudiar para que puedas rendir bien en tu trabajo y buscarte las oportunidades, nadie te las va a regalar.

Alicia Mercado

Actriz. Estudió actuación en los talleres de Roberto Ángeles y David Carrillo. Durante su carrera ha participado en cuatro películas, cinco series de televisión y más de 20 obras de teatro. La cinta sobre Susy Díaz es su primer protagónico.