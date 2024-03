Con el lanzamiento de “Love is Just a Game” regresa este 2024 la banda peruana “We The Lion”, que en esta temporada apuesta por un pegajoso tema de amor que ha dejado satisfechos a Alonso Briceño y Paul Paul Schabauer, vocalista y guitarrista de la popular agrupación.

“Este tema me salió muy rápido y mientras estaba trabajando. La música me trajo unos acordes y la letra salió casi inmediatamente, el próximo paso fue grabarla en mi celular y a los 10 minutos se la mandé a nuestro productor (Alejo León). Al día siguiente la grabamos, y en dos horas ya estaba la canción, una de las más rápidas de mi vida”, cuenta Alonso Briceño.

Todo funciona tan rápido y con un resultado que deja satisfechos a todos cuando no hay tantas cabezas involucradas. Sin duda, y sobre todo si esas cabezas quieren ser líderes también y buscan meter sus ideas. Es terrible eso, porque uno nunca se llega a poner de acuerdo.

Ese tipo de conflictos ha terminado con muchas bandas. Exacto. Y nosotros allí fuimos inteligentes y nos zafamos de esa situación. Cambiamos de productor, y uno de los integrantes que también hablaba mucho de meter sus ideas ya no está tampoco, pero por voluntad propia, no es que nosotros lo sacamos. Ahora nuestro trabajo es más fácil.

¿Las decisiones más importantes de la banda las toman tú y Paul (Schbauer)? Sí. Bueno, ahora nuestro productor es Alejo León que es un pan de Dios. Realmente, yo a veces lo pongo a prueba, y le doy una pésima idea, y me dice, ya vamos a hacerla. Si tú eres el que propone, cómo te voy a frenar, me explica. Y yo agradezco siempre esa voluntad.

Hay un factor de honestidad en ustedes que decidieron grabar en inglés, proponer un estilo y lo mantienen. Y dejar de hacerlo por moda sería como ceder a lo que hay que hacer, y nosotros hacemos lo que queremos y siempre actuamos así. Es bien raro que digamos, esto es lo que está sonando y hay que hacerlo de esa manera.

Cuando los músicos trabajan a partir de la honestidad se nota, el público se da cuenta. De hecho, yo sigo a un montón de artistas y el común denominador de sus consejos es, mientras más tú eres en tu música, más auténtico eres, mejor te va a ir, no busques ser como otros.

La banda sigue grabando en inglés y manteniendo su estilo.

En estos ocho años como banda, con una industria que no es la que uno quisiera, es todo un logro mantenerse vigente, ¿cómo lo han logrado? Creo que nos hemos posicionado muy bien, creo que estamos dentro de las 20 top bandas peruanas, y estar en ese ranking ya te permite acceder a festivales, a estar con muchas marcas grandes que también quieren tu imagen. Nosotros felizmente somos una banda muy positiva, nos quieren desde los niños hasta los viejos.

¿Los sigue gente mayor? De verdad, nosotros estamos muy sorprendidos, los adultos mayores van a nuestros conciertos y bailan incluso más que los niños. Sentimos que We The Lion es muy atractivo para marcas y con eso funciona también, así como privados, matrimonios, entonces al final tenemos una agenda muy completa.

Contra lo que se pudiera pensar, no todo es urbano y hay nichos interesantes con gente haciendo buena música. Hay mucho espacio para tener tu banda si lo haces bien. Cada vez que me topo con bandas les digo: ‘por favor, persiste’. Muchas se frustran después del primer álbum y se acaba. Pero hay espacio, al no haber industria o hay una industria chica, hay mucho espacio para bandas nuevas.

En estos tiempos una banda no solamente debe estar pendiente de su música. Con el tiempo nos hemos vuelto mucho más capos, sabemos que inclusive la parte más difícil de una canción es lanzarla, más que componerla y grabarla. Es un producto y tienes que estar en todas partes.