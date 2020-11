Amanda Portales, como todas las grandes figuras de la canción popular, tenía todo el año 2020 resuelto, pero la pandemia terminó por liquidar todo lo agendado y los proyectos pendientes. Una situación atípica que ha generado una crisis sin precedentes, especialmente entre la comunidad artística.

“No me quedó otra que asumir todo lo que fue llegando, todo esto me ha servido como una suerte de aprendizaje, pero no voy a negar que me he quedado bastante triste e impotente de no poder hacer lo que realmente me gusta. Los artistas hemos sido los primeros en salir de escena y seremos los últimos en volver”, dice la cantante, que anuncia su primer concierto online para el 28 de noviembre desde el Teatro Municipal y a través de Teleticket Play.

¿Qué es lo que más extrañas de tus rutinas artísticas?

El contacto con el público, el aplauso, que es el reconocimiento a nuestra entrega y también extraño esas manifestaciones de cariño que uno escucha desde la platea. Que la gente te diga: ‘te amo’, y que te esperen a la salida del teatro para una foto, un abrazo, eso es algo que no tiene valor..

Hay un dicho muy antiguo: El hombre propone y Dios dispone. Me imagino que te quedaste con muchos compromisos cancelados

Unos días después de que comenzó la cuarentena yo debería haber estado en una gira por Europa, al regresar, en abril, me habían hablado para el centenario del gran compositor Zenobio Dagha y tenia que cantar el 7 en Huancayo, mayo lo tenía copado y en setiembre tenía mis 55 de carrera en el Gran Teatro Nacional. Pero ante la pandemia, todo se canceló.

Tiempos de aprendizaje. ¿Qué te ha enseñado lo que está pasando en el mundo?

Me deja como enseñanza que la vida hay que vivirla hoy, que es cuando podemos hacer las cosas que queremos. Hay que quitarnos del vocabulario la palabra después, porque uno no sabe si la vida te puede jugar una mala pasada.

¿Y hoy eres más solidaria que antes?

Soy solidaria desde que tengo uso de razón, siempre he sido una buena compañera con mis colegas, pero jamás me ha gustado decirlo. Siempre pienso en esa frase bíblica: ‘que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha’. Nos toca ahora ser mucho más solidarios y seguir caminando, nunca tenemos que perder la fe, menos la esperanza. Siempre digo: ‘Dios mío no nos va abandonar’.

Pero hay músicos, cantantes, compositores que prácticamente se sienten abandonados.

La estamos pasando muy mal como miles de peruanos, pero, y es una pena decirlo, al artista no se le toma en cuenta, se le minimiza. A pesar que todos estamos trabajando de una y otra manera para salir de esto, a la gente lo único que le gusta decirnos es: ‘Pero ha ganado, ha tenido, ¿Por qué no guardo pan para mayo?’ Lo dicen de una forma despectiva y eso duele.

Demasiada crueldad...

Especialmente cuando te juzgan, te señalan, piensan que todos vivimos en la bonanza, pero están equivocados. Hay de todo, como en todo orden de cosas y profesiones, pero la mayoría estamos pasando por un mal momento.

Pero hay que seguir adelante y por eso también ingresas al rubro de los conciertos virtuales.

Es una experiencia nueva para mí, un día más de vida, es un día para aprender. Como soy una artista que le tiene mucho respeto a su público, y un poquito especial, siempre me ha gustado cantar en un escenario de respeto, bonito, y ahora que tenga todos los protocolos. Elegí entonces el teatro Municipal, y me han dado luz verde para poder hacerlo. En el concierto estaré acompañada de mis dos marcos musicales, será un recital con la calidad que siempre he ofrecido. Extrañaré el aplauso, pero tendré paciencia, ya regresará.

Datos de Amanda Portales

7 de julio de 1961 nace la artista en la ciudad de Lima.

En 1988 graba su disco “Rosa Hermosa” para el sello Iempsa.

2004 la declaran Excelencia Artística por la Universidad de San Marcos.

Amanda Portales Sotelo

A los 5 años, con la autorización de sus padres, debuta en los escenarios a nivel profesional. Lleva más de 50 años de carrera musical y es conocida artísticamente como “La novia del Perú” .