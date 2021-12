El programa magazine ‘América hoy’ realizó una premiación denominada ‘Hércules 2021′ donde se premiaron en diversas categorías una de ella fue ‘La retoquitos del año’ la que ganó Sheyla Rojas.

La influencer, que hoy recide en México, estuvo compitiendo con otras figuras del espectáculo como Flavia Laos, Samara Lobatón y Edson Dávila.

Christian Domínguez aseguró que Sheyla merecía ganar porque todos los retoques que se ha realizado le quedan muy bien. Todo lo contrario, opinó Belén Esteves. “A mí me parece un exceso todo lo que se hizo. Lo último que se hizo, se puso una faja en la cara”, dijo la bailarina.

Janet Barboza se animó a defender las cirugías y retoques en el rostro a los que se ha sometido Rojas. “Ha quedado hermosa, a mí me encanta como está Sheyla Rojas”. La primera semana de diciembre Shyela Rojas llegó al Perú y una vez más se sometió a procedimiento quirúrgico. El cambio fue muy notorio debido a que no podía ni hablar en su proceso de recuperación.

MIRA AQUÍ: Faraón Love Shady al descubierto por mensaje enviado a Gabriela Serpa en su cumpleaños

“Saben que soy loca, pero me gustó el resultado... Todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada de hecho”, contó la influencer haciendo esfuerzo para hablar.

“Todavía no me puedo cambiar, chicos, por eso es que estoy bien fajada, no le puedo mostrar mi outfitt, conforme va pasando los días se va a desinflamar y podré hablar bien. Me hice la parte de la papada también, me duele un poco”, añadió.

Sheyla Rojas gana el premio "Retoquitos 2021" https://www.americatv.com.pe/noticias/

Lea también

Mario Irivarren y Vania Bludau viajaron a Piura para recibir el Año Nuevo junto a otros integrantes de “Esto es guerra”

Faraón Love Shady al descubierto por mensaje enviado a Gabriela Serpa en su cumpleaños

Néstor Villanueva: Joven con la que fue ampayado es menor de edad y su familia denunciaría a Magaly Medina

Valeria Piazza sobre constantes viajes de Flavia Laos: “Es verdad que ella se paga todo”

Luciana Fuster disfruta de sus vacaciones en Estados Unidos, pero sin rastros de Patricio Parodi

VIDEO RECOMENDADO

Hércules de oro: “La Uchulú” gana el premio a revelación del año