El cantante de cumbia Christian Domínguez confesó que fue “impactado” por Pamela Franco, la madre de su hija María Cataleya, desde hace 8 años, cuando ambos se veían en diversos escenarios locales. Sin embargo, una psicóloga lo puso en aprietos al hacerle inesperada pregunta.

En la reciente emisión del programa “América Hoy”, Christian Domínguez aseguró que su actual pareja le llamó la atención desde hace varios años, un secreto que no habría confesado si no fueran pareja.

“Ella (Pamela Franco) ni me pelaba (no me hacía caso)... Es verdad, yo la conocí y me impactó, es verdad, no lo puedo negar. De repente si no hubiera estado con ella jamás se lo hubiera dicho. La cosa es que yo lo confirmé porque me acordé de todo, me impactó”, dijo Domínguez.

Sin embargo, nadie esperó la respuesta de Lizbeth Cueva, psicóloga invitada al programa, quien no tuvo reparos en decirle al cantante: “Y cuantas te impactarán ahora, pero no lo dices”, generando la risa de todos en el estudio.

El co-conductor de América hoy fue sorprendido por sus compañeras tras ser interrogado sobre su gusto por Pamela Franco. Domínguez admitió que la cantante lo cautivó desde el primer momento en que la vio. (Fuente: América TV)

“Es que tienen que tomar en cuenta que yo era muy joven también, era muy joven y las cosas han cambiado, ya no soy un niño, estoy casado. La admiraba mucho”, respondió Domínguez, intentando contener la situación.

