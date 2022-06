Nació en Arica hace 44 años, y desde pequeño, gracias a su padre el cantante profesional Melvin “Corazón” Américo, escuchó boleros de Lucho Barrios y también valses peruanos que influenciaron su futura propuesta musical. Américo, el cantante tropical más popular en Chile nunca imaginó que la cumbia sería el ritmo por el que se convertiría en toda una estrella internacional de la música y que gracias a temas de compositores peruanos haría bailar a todo su país. El cantante chileno regresa a Lima para ser parte de un concierto el 9 de junio en Arena Perú en el que compartirá escenario con “Los Ángeles Azules” de México.

“Siento que mi trabajo en Perú no se ha podido finiquitar del todo, para mí ha faltado lo más importante que es ir a tocar, a ofrecer conciertos. Diversos encuentros con medios los hemos hecho prácticamente todos, hemos participado en eventos y actividades, pero un concierto mío todavía no se ha dado la oportunidad, pero este 9 de junio habrá la oportunidad de mostrar mi trabajo y este será el año de poder concretar mucho más recitales”, dice el chileno.

Además, en tu formación musical la cumbia peruana es imprescindible...

Si bien es cierto que interpreto muchas de sus canciones, los temas más reconocidos como ‘El embrujo’ o ‘Te vas’, prácticamente himnos de la cumbia, mi intención siempre ha sido ir y proponerlas de nuevo a mi estilo. Quiero darles las gracias a través de lo que canto, e imagino la reacción de la gente cuando uno interpreta con sentimiento, eso quiero vivirlo.

¿La cumbia es un género que ya no se ve por debajo del hombro?

Tuvo su estigma con respecto a que quien escuchaba cumbia te categorizaba socialmente, pero esto ha cambiado no solo socioeconómicamente hablando, también a todo nivel, ahora lo escuchan en todos los sectores y lo bailan desde las personas mayores hasta los chiquitos de la familia. También tuvo una tremenda importancia que las temáticas fueran románticas, porque el ritmo sigue siendo el mismo para bailar y todo bien fiestero, pero la temática de amor y desamor prevalece.

¿Cómo ha enfrentado la cumbia el fenómeno del género urbano? ¿Te afectó?

Sí, definitivamente, hay que reconocer que ha habido un boom del urbano, reguetón, trap y el pop urbano que entraron muy fuertes. Siento que si bien es cierto fue un fenómeno, fuimos también los artistas los que nos asustamos y les dimos más entrada aún. Para algunos, si no la hacías no estabas en sintonía, estabas desactualizado y es allí cuando algunos artistas definitivamente cambiaron sus propuestas, como Luis Fonsi, por ejemplo.

Que se subieron al coche e hicieron urbano por moda...

Claro, también Enrique Iglesias y muchos más, pero hay algunos que también hicieron su cambio, pero volvieron nuevamente a sus raíces. Yo siento que hoy eso se está calmando. Nuestro público tradicional siempre ha estado ahí y quienes consumen todas estas nuevas tendencias son los más jóvenes. Entonces el desafío es bonito porque hay que convencer a estas nuevas generaciones de que uno también es parte de la música.

¿Nunca se te ocurrió fusionar cumbia con urbano, reguetón?

Hice algunas cositas, algunos sonidos, mezclé algunos beats con cumbias pero sonó mucho más pop que urbano. Eso fue lo único a lo que me atreví, y eso sí, cuidé las temáticas, no hablé de algo con lo que me sintiera incómodo o de lo que yo no estuviera acostumbrado.

¿Durante tu inminente regreso te reunirás con compositores peruanos para escuchar temas nuevos y grabarlos?

Quiero aprovechar ahora que voy el 9 de junio para algunos encuentros con los compositores que ya conozco y que uno sabe que son exitosos. Ojalá pueda compartir con Pelo D’ Ambrosio y si estuviera Gian Marco sería fenomenal, ustedes tienen compositores para regalar.