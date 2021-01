Luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19, la actriz Danna García recurrió a las redes sociales para referirse al respecto y cuestionó a los políticos que señalaron que el coronavirus “no existe”.

“Tantas veces escuché que el COVID-19 no existe, qué ironía. Y algunos políticos apoyando la ‘teoría’. Ahora ellos con COVID-19”, expresó la actriz de la recordada telenovela “Pasión de gavilanes”.

Tantas veces escuché q el covid no existe .. que ironía. Y algunos políticos apoyando la “teoría “. Ahora ellos con covid.. — Danna Garcia (@DannaGarcia) January 25, 2021

Como se recuerda, Danna tuvo coronavirus y estuvo en confinamiento por varias semanas. Recientemente, la actriz reveló que sufre las secuelas que le dejó la enfermedad y tiene problemas de memoria.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice ‘apréndete todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, contó la actriz en entrevista con la revista ‘Vea’.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador señaló en marzo de 2020 que los mexicanos podían abrazarse en plena pandemia del coronavirus. El no usa cubrebocas en sitios públicos y solo se le ha visto llevarlo cuando viaja en avión.

