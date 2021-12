La cantante de salsa Amy Gutiérrez ha tenido un 2021 lleno de éxitos: participó en la ceremonia de los premios Heat, lanzó un tema junto a Tony Vega y debutó en la actuación en la serie “Princesas”, producción de la que también formará parte en su segunda temporada.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la intérprete de “Alguien” y “Vamos a escapar” habló sobre su participación en la nueva entrega de la ficción peruana donde comparte roles con Fiorella Pennano, Priscila Espinoza y Tatiana Calmell.

“Que me hayan dado la oportunidad de formar parte del elenco para una segunda temporada es una sorpresa. Yo dije: ‘terminó la primera temporada, no creo que me llamen en la segunda’, pero fue emocionante”, contó Amy.

Sobre su faceta musical. la intérprete peruana aseguró que el 2022 estará lleno de sorpresas tras haber firmado con Universal Music. Además, aseguró que buscará seguir abriéndose camino a nivel internacional.

“Las baladas son algo importante que representan a Amy Gutiérrez y tenía que darle ese gustito a mi corazón y al público que lo estaba pidiendo. He regresado con Universal Music como distribuidora musical y es un aporte increíble, un respaldo internacional que me llena de emoción y expectativas”, afirmó.

“Se vienen cosas más internacional, de que habrá viajes, habrá un montón. Estamos haciendo cosas muy chéveres que les iré contando en el transcurso de los meses”, añadió la joven cantante de salsa.

