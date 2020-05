Amy Gutiérrez habló por primera vez en televisión sobre la reciente polémica en la que se vio envuelta, luego de que Mayra Goñi contara que decidió poner fin a su amistad porque durante su participación en ‘El dúo perfecto’ la cantante respondió que sí besaría a su novio Nesty en una de sus presentaciones.

“Yo soy una persona que tiene códigos, he crecido con muchos valores. Yo soy una persona que toda mi vida he demostrado que vengo de abajo y haciendo mi carrera sin ningún tipo de escándalo ni show”, dijo la cantante respondiendo a los comentarios de Mayra Goñi.

Amy Gutiérrez le responde a Mayra Goñi tras vinculaciones con Nesty. (Video: América TV)

“En realidad no hay versiones, solo hay una verdad. (...) Esa entrevista que a mí me hicieron, yo lo aclaré en su momento, lo hablé con Mayra. Yo no quiero juzgar a nadie, pero esa entrevista y ese video en realidad en su momento fue un malentendido. Fue algo que dije no con una intención ni con nada, no pasó nada, no hubo ningún acercamiento, nada”, agregó Amy explicando así las declaraciones que dio en dicho reality de canto.

Asimismo, Amy Gutiérrez dejó en claro que nunca tuvo la intención de meterse en la relación de Mayra Goñi y Nesty, por lo que no tolerará los ataques que viene recibiendo hacia su familia.

“No (me ha fluido Nesty). Eso es algo que a mí particularmente me da mucho qué desear cuando la gente empieza a hablar y a señalarme. Una cosa es que me insulten a mí, está bien, yo soy artista y me la chanto... Pero una vez que se meten con mi familia o los insultan, o la insultan a mi mamá, es un límite que no puedo tolerar”, sostuvo la joven artista.

