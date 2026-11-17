Ana Paula Consorte llamó la atención al referirse a la posibilidad de ampliar la familia que formó con Paolo Guerrero. La modelo brasileña, que espera su tercer hijo con el futbolista de Alianza Lima, señaló que este podría ser su último embarazo y admitió que la maternidad ha sido una experiencia agotadora.

La familia espera la llegada de un nuevo integrante; sin embargo, Consorte contó que este embarazo ha resultado más difícil que los anteriores. Mediante sus historias de Instagram, la brasileña respondió las preguntas de sus seguidores y señaló que el agotamiento ha sido una de las principales dificultades que ha enfrentado durante la gestación.

“ Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada ”, respondió la pareja de Guerrero.

Instagram: Ana Paula Consorte

Consorte también respondió si consideraría someterse a una ligadura de trompas. Aunque descartó pasar por este procedimiento, dejó en claro que no tiene intención de volver a embarazarse.

“ No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural ”, sostuvo Ana Paula.

Instagram: Ana Paula Consorte

En la misma ronda de preguntas, la brasileña también respondió a sus seguidores, quienes quisieron saber si el embarazo había generado algún inconveniente en su relación con Paolo Guerrero.

La modelo descartó tener algún problema con el delantero y resaltó el respaldo que recibe de él durante el embarazo. “Nooo... Él nos cuida muchísimo”, expresó la brasileña.

Además, aprovechó la consulta para recordar una anécdota relacionada con su primer hijo. Entre risas, contó que en ese entonces sintió cierta molestia al notar que el pequeño había heredado los rasgos físicos y hasta la personalidad de Paolo Guerrero.