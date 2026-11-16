Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen planes de agrandar la familia. La presentadora reveló que el cantante suspendió el uso de anabólicos hace doce meses por indicación médica y que actualmente ambos reciben asesoramiento profesional para cumplir su deseo de tener una hija.

Asimismo, la locutora recordó que en enero decidió congelar sus óvulos y compartió detalles de cómo ella y su esposo afrontan este proceso familiar junto a sus hijos.

“ Acuérdate que en enero yo congelé mis óvulos, así que ambos estamos haciendo bien el proceso para que todo quede óptimo al momento de encargar. Ya tengo 43 años, así que todo tiene que salir bien ”, declaró a Trome.

“ Como todos sabían, Christian se ponía anabólicos, pero ahora está limpiando su cuerpo, tal como en la época cuando encargamos a nuestro hijo Vale ”, agregó.

En ese sentido, Tarazona contó que Domínguez lleva un año sin usar anabólicos: “Es un proceso, con análisis y todo junto al doctor Noriega. Él se está haciendo cargo de todo el proceso para que todo salga bien”.

Posteriormente, aseguró que sus hijos están ilusionados de la idea de tener una hermana: “ Ellos están felices, ya están grandes, así que imagínate. El mayor pronto cumple 17 años, el otro tiene 15 y mi Valentino se va para los 11 años, así que nuestra hijita va a tener unos hermanos muy protectores ”.