Una experiencia que difícilmente olvidará. Lita Pezo formó parte de la misa que el papa León XIV celebró en Pucallpa, donde tuvo la oportunidad de cantar ante el sumo pontífice durante su visita a la región Ucayali.

La artista interpretó el salmo responsorial luego de la primera lectura de la ceremonia. Más adelante, volvió a subir al escenario durante la comunión, acompañada por el Coro Vicarial de Pucallpa.

Juntos entonaron temas religiosos como “Pescador de hombres”, “El profeta”, “Padre Amerindio” y “Alma de Cristo”, como parte de la celebración eucarística realizada en la Villa Deportiva Regional, conocida como La Videnita.

La experiencia emocionó a la cantante, quien antes de su presentación compartió en redes sociales una breve reacción: “Hasta ahora no lo creo”. Un día antes, también había calificado la oportunidad como uno de los momentos más especiales de su vida.