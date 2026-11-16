Jesús Neyra está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida. El actor peruano anunció que se convertirá en padre por primera vez a través de sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores un emotivo mensaje acompañado de las primeras ecografías de su bebé. La noticia llega a pocos días de que cumpla 37 años.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que el video publicado por el actor parecía mostrar inicialmente una sesión de fotos. En las imágenes, Neyra aparece posando con distintos atuendos y en diversos escenarios.

No obstante, la sorpresa llegó al cierre del video, cuando Neyra mostró una serie de ecografías y confirmó que se convertirá en padre por primera vez. “ Les dije que este año iba a ser papacito… pero no les dije que iba a ser papá ”, comentó el actor.

El actor también acompañó el anuncio con un mensaje en el que reflexionó sobre el nuevo rol que asumirá en su vida personal. “ Hay papeles que se preparan durante años. Este llega pronto y no hay guion ”, escribió, en alusión a su trayectoria artística y a la próxima experiencia de convertirse en padre.

Tras el anuncio, surgió curiosidad entre sus seguidores por conocer quién es la mujer con la que Jesús Neyra espera a su primer hijo. Sin embargo, el actor prefirió mantener en reserva la identidad de su pareja y no brindó mayores detalles sobre ella.

En el video y el mensaje que publicó, el actor puso el foco en la llegada de su primer hijo. Neyra no incluyó imágenes junto a su pareja ni reveló quién es la futura madre del bebé, por lo que decidió mantener ese aspecto de su vida personal lejos del ámbito público.