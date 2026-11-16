Jesús Neyra está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida. El actor peruano anunció que se convertirá en padre por primera vez a través de sus redes sociales, donde compartió con sus seguidores un emotivo mensaje acompañado de las primeras ecografías de su bebé. La noticia llega a pocos días de que cumpla 37 años.
El anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que el video publicado por el actor parecía mostrar inicialmente una sesión de fotos. En las imágenes, Neyra aparece posando con distintos atuendos y en diversos escenarios.
No obstante, la sorpresa llegó al cierre del video, cuando Neyra mostró una serie de ecografías y confirmó que se convertirá en padre por primera vez. “Les dije que este año iba a ser papacito… pero no les dije que iba a ser papá”, comentó el actor.
El actor también acompañó el anuncio con un mensaje en el que reflexionó sobre el nuevo rol que asumirá en su vida personal. “Hay papeles que se preparan durante años. Este llega pronto y no hay guion”, escribió, en alusión a su trayectoria artística y a la próxima experiencia de convertirse en padre.
Tras el anuncio, surgió curiosidad entre sus seguidores por conocer quién es la mujer con la que Jesús Neyra espera a su primer hijo. Sin embargo, el actor prefirió mantener en reserva la identidad de su pareja y no brindó mayores detalles sobre ella.
En el video y el mensaje que publicó, el actor puso el foco en la llegada de su primer hijo. Neyra no incluyó imágenes junto a su pareja ni reveló quién es la futura madre del bebé, por lo que decidió mantener ese aspecto de su vida personal lejos del ámbito público.