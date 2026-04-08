Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero fueron vistos juntos nuevamente, alimentando rumores de una posible reconciliación, luego de que el delantero de Alianza Lima pasara la noche en el departamento de la modelo brasileña.

Al día siguiente, llevaron juntos a sus hijos al colegio y, posteriormente, Consorte fue consultada por la prensa sobre las declaraciones de Daniela Cilloniz.

Tras confirmar su separación de Guerrero, Consorte fue mencionada por Cilloniz, quien afirmó que el motivo fue que “estaría en coqueteos” con su entrenador del gimnasio.

“ Son tonterías y cosas que no son verdad. ¿Desmentir qué? ¿La persona que habló (Cilloniz) tiene pruebas? Porque cualquiera puede hablar, pero cómo probarlo. Esta chica me da pena, habla cosas que no puede probar ”, declaró la brasileña para Trome.

Aunque Cilloniz mencionó que se trataba de un entrenador, Ana Paula Consorte compartió una foto de su entrenadora Vanessa Cabieses, quien la defendió públicamente.

“Cilloniz y su fuente de ceviche. Por favor, que alguien calle a esa señora. Ana tiene entrenadora y soy yo, que se canse de mentir, en serio aburre”, se lee en la historia de Instagram.