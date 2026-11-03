Ana Paula Consorte se pronunció sobre la polémica que protagonizó con Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, tras el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal. La brasileña descartó que su reacción estuviera motivada por celos hacia la pareja del ‘Pirata’ y explicó que su incomodidad surgió por un gesto que interpretó como una burla y una falta de respeto hacia Paolo Guerrero.

El conflicto se desató el pasado jueves 29 de octubre, tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, en el que Hernán Barcos marcó un gol ante su antiguo equipo. No obstante, la controversia no terminó en el campo de juego, pues también involucró a las parejas de ambos futbolistas.

De acuerdo con el relato de Ana Paula, Giuli Cunha le habría lanzado besos a Paolo Guerrero desde las tribunas del estadio. Este gesto habría generado su molestia y motivado que publicara un contundente mensaje en redes sociales dirigido a Hernán Barcos.

“ Buenas noches, Barcos. Hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandando besos a Paolo en el estadio. ¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? ”, escribió Consorte.

Durante una entrevista exclusiva con el programa ‘Desvelados’, Ana Paula aclaró que su reacción no respondió a conflictos sentimentales ni a una falta de confianza en Paolo, sino a un gesto que consideró una provocación dirigida al futbolista.

“ En realidad fue algo bastante simple, pero creo que algunas personas no entendieron correctamente el comunicado. Lo que me molestó fue justamente la enorme falta de respeto, sobre todo porque Paolo es colega de profesión de su esposo y cualquier mujer que comparte su vida con un futbolista sabe perfectamente todo lo que ellos pasan, los sacrificios, exigencias y momentos difíciles ”, expresó.

La brasileña negó tajantemente sentir celos de la esposa de Hernán Barcos y recordó que, antes de la polémica, ambas familias mantenían un vínculo cercano.

“ En ningún momento fue un tema de celos, ni de ningún tipo de desconfianza. Al contrario, considero que ella está muy bien casada y nosotros incluso los considerábamos amigos ”, manifestó.

En ese sentido, Ana Paula cuestionó la presunta burla de Giuli Cunha hacia Paolo Guerrero, especialmente porque el delantero atravesaba un periodo complicado debido a su proceso de recuperación física.

“ Burlarse de un futbolista, especialmente cuando está pasando por un momento delicado y recién está volviendo de una lesión, me parece caer demasiado bajo ”, añadió.

La pareja del ‘Depredador’ sostuvo que nunca tendría ese tipo de comportamiento hacia otro jugador, sin importar la rivalidad que exista entre los equipos que se enfrentan.

“Yo jamás tendría una actitud así con su esposo ni con ningún otro jugador, independientemente del equipo en el que juegue, porque más allá de cualquier rivalidad dentro de la cancha existe el respeto entre profesionales y, sobre todo, entre personas que conocemos de cerca lo que significa esta profesión”, expresó.

Consorte descartó que hubiera existido algún malentendido sobre lo sucedido y reiteró sus cuestionamientos hacia Giuli Cunha.

“ No hubo celos, no hubo confusión ni mucho menos una mala interpretación, simplemente me pareció una actitud infantil, de muy mal gusto y una falta de respeto totalmente innecesaria ”, enfatizó.

No obstante, la brasileña fue más allá y lanzó duros calificativos al referirse a la conducta que, según su versión, habría tenido la esposa del futbolista argentino.

“ Paolo está regresando de una lesión y ella actuó con una actitud sucia, burlándose de un jugador que prácticamente ni había estado en la cancha ”, aseguró.

Al ser consultada sobre las acusaciones de Ana Paula Consorte, Giuli Cunha prefirió mantenerse al margen de la polémica y evitó responder a los cuestionamientos de la brasileña.

“ No, no, está todo bien, te agradezco la oportunidad, pero no tengo nada que decir ”, contestó brevemente por WhatsApp.