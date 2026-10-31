La trayectoria televisiva de Gisela Valcárcel recibió un reconocimiento de Magaly Medina, aunque la condcutora de TV dejó claro que su admiración no se extiende al plano personal.

Durante una entrevista con Mónica Cabrejos, la conductora se refirió a la popular ‘Señito’ y explicó las razones de su postura.

Medina destacó que Valcárcel haya permanecido 39 años en la televisión y conseguido reinventarse a lo largo de su carrera.

“Admiro su trayectoria. ¿Quién o cuántas personas en el Perú pueden decir que se han quedado 39 años en la televisión y se han reinventado?“, comentó. Sin embargo, consideró que todavía no ha logrado formar una comunidad en las plataformas digitales.

Luego continuó con: “Admiro su trayectoria, mas no la admiro a ella”. De esa manera, diferenció el reconocimiento que tiene por la carrera de Gisela de la opinión que mantiene sobre su persona.