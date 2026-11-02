El éxito no llega de la noche a la mañana, eso lo sabe muy bien Sebastián Llosa, cantautor peruano que lleva varios años de trabajo constante en la actual y competitiva industria musical. Hace una semana, una noticia le llegó como reconocimiento a su persistencia; su tema “El avión” fue seleccionado para participar en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2027.

“Todo cantante latinoamericano sueña con estar en un escenario con tanta historia como Viña del Mar. Para mí es una noticia hermosa y una gran oportunidad para representar al Perú; me siento contento, algo nervioso, pero sobre todo muy emocionado”, dice el talentoso hijo del cineasta Lucho Llosa y la cantante Roxana Valdivieso.

¿Tenías mucha expectativa cuando enviaste tu tema para el proceso de selección del festival?

La envié sin hacerme tantas expectativas, ya que lo veía distante y prefiero cuidar mi estabilidad emocional en una carrera donde se cierran muchas puertas. La semana pasada nos llamaron para avisarnos de la clasificación; al inicio pensé que era una broma, pero resultó ser real y todo se anunció muy rápido.

¿Luego del impacto inicial cómo asumiste la noticia?

Principalmente sentí una enorme emoción y luego lo asumí como una súper oportunidad y una responsabilidad tremenda. Representar a tu país en un festival donde tienes muchos ojos encima, te exige hacer las cosas muy bien.

¿Qué representa esta vitrina internacional para tu carrera y cómo esperas aprovechar la proyección de Viña del Mar?

Es una oportunidad clave para mostrar el trabajo que venimos haciendo desde hace años a nuevo público, tanto en Perú como en otros países latinoamericanos. Actualmente vivo en Ciudad de México, pero siempre busco llevar mis canciones de vuelta a Perú y expandir mi audiencia. Espero que la vitrina del festival sirva para que a la gente le guste tanto el tema de la competencia como el resto de mi repertorio.

"Esta es una carrera de resistencia y de mucha persistencia. Mi primera canción viral en 2022 llegó tras 10 años de lanzar música sin que ningún tema lo lograral", dice Llosa.

¿En qué momento de tu carrera musical te sale al encuentro el Festival de Viña del Mar?

Me encuentra en un gran momento, en los últimos dos años he lanzado colaboraciones con artistas como Lagos, Lasso y Alex Ubago, además de completar una gira por México y planear un segundo disco para el próximo año. Casi al mismo tiempo de Viña me seleccionaron para participar en enero en el Benidorm Fest en España, con una canción que saldrá junto al artista español Polo Nández.

Definitivamente la carrera artística exige un trabajo constante.

Esta es una carrera de resistencia y de mucha persistencia. Mi primera canción viral en 2022 llegó tras 10 años de lanzar música sin que ningún tema se hiciera viral. Hay que aprender a sobrellevar el hecho de que son más las canciones que no funcionan que las que sí.

¿En algún momento de crisis has pensado en tirar la toalla?

Nunca he llegado al punto de decir “tiro la toalla”, pero sí me he planteado qué haría si esto no funciona, algo natural en una carrera compleja. Afortunadamente, cada vez que he estado cerca de esa duda, siempre surge una nueva oportunidad que me impulsa a seguir adelante.

Eso sí, por más crisis que llegue, no cambiarías el pop por otros géneros.

Soy honesto, a mí me gustan todos los géneros de música, pero no sé si me iría bien en otro porque al final la gente se da cuenta cuando algo no es auténtico. Si cantara algo fuera de mi estilo, no me creerían; el público es sabio y nota de inmediato cuándo una canción no va con tu personalidad. Lo que verdaderamente va conmigo es el pop, el pop rock y las baladas.

¿A veces las disqueras marcan la pauta musical de los cantantes?

Ahora estoy independiente, lo cual me hace muy feliz. Tuve una relación muy bonita con Warner Latina y lanzamos un disco del que me siento muy orgulloso, ya que me permitieron soñar en grande en un momento en que no habría podido hacerlo solo. Sin embargo, ser independiente me otorga ventajas clave: soy dueño de los másters de mis canciones y tengo un control absoluto sobre mi música y mi carrera. Estoy muy contento con la decisión.