La actriz Anahí de Cárdenas batalla contra el cáncer desde hace unos meses pero no ha perdido la paciencia y la fortaleza de enfrentarla.

Recientemente en sus redes sociales Anahí de Cárdenas narró la difícil experiencia tras someterse a tratamientos de quimioterapia.

“Salí de la clínica el miércoles, bastante confiada porque me sentía muy bien. Tan bien que el día jueves, me embarqué en un día total y completamente normal, lleno de cosas por hacer. Fui a cantar unas canciones para una peli, luego me fui a terapia, almorcé al paso y de ahí me fui a dictar dos clases”, relató.

Además la actriz contó que estuvo a punto de desmayarse. “Cuando llegué a mi primera clase eran las 4 y media de la tarde, y ya estaba empezando a sentirme cansada. Lamentablemente en esta situación, cuando me canso, no es que me pueda sentar, reponerme y seguir”, anotó.