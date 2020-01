La actriz nacional, Anahí de Cardenas, continúa poniendo todo de su parte para vencer al cáncer de mama que padece desde hace algunos meses.

A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo de programas concursos relató los síntomas que tiene a consecuencia de la segunda quimioterapia que se recibió en una clínica local.

La integrante del elenco de la película “Asu mare” comentó que tiene nauseas y mucho sueño casi todo el día; además, dijo que eso se evidencia por su rostro.

“Creo que mi cara expresa todo lo que estoy sintiendo. Nauseas. No han parado las nauseas desde anoche. Me han medicado y todo, pero la medicación me duerme y cuando me levanto, mas nauseas. Tengo todo mi kit anti náuseas, pero aun así nauseas”, escribió.

Sin embargo, refirió que este sábado, ha comenzado a sentirse más aliviada tras las dosis del potente medicamento.

“Felizmente ya me empece a sentir mejor, pero pase una mañana fatal. Uno puede tener toda la disposición del mundo, pero por lo menos a mi, las nauseas me inhabilitan por completo. Por lo menos ya se que fue lo que me dio nauseas así que tramal nunca más”, anotó.