Anahí de Cárdenas revela que padece cáncer de mama (VIDEO)

La actriz peruana Anahí de Cárdenas reveló en las redes sociales que el pasado 04 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama tras un chequeo médico.

“El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, dijo la también bailarina.

La artista dijo que descubrió tener una protuberancia en el pecho derecho, por lo que decidió hacerse una mamografía y una resonancia. Con estos exámenes, la enfermedad fue detectada.

Anahí de Cárdenas contó que tras una tomografía y una biopsia, se determinó que tiene un carcinoma infiltrante.

“De antemano, quiero pedir disculpas si estoy sonando un poco fría con el tema, pero nada, cada uno tiene su proceso y lo maneja como puede. Este es el mío”, dijo en otro momento.