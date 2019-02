​André Castañeda hace grave denuncia: drogaron a su amiga en fiesta de chicos reality (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El modelo y ex integrante de Combate, André Castañeda, ha aparecido ante las cámaras de televisión para hacer una grave denuncia: una amiga habría sido drogada cuando participaba en una fiesta de chicos reality.

Tal y como lo narró André Castañeda, recibió una llamada la madrugada del sábado 26 de enero, en el que una mujer cercana a este -de la que no ha querido revelar su identidad- le pedía ayuda tras sufrir los estragos de sustancias ilegales: "Lo único que entendía es que me decía: 'Me han drogado, auxilio, ayúdame'", sostuvo Castañeda en el programa Magaly TV, la firme.

Tras esto, Castañeda se subió a su vehículo y condujo hacia Asia, con dirección a la vivienda donde se encontraba la mujer. Poco después, le comunicaron que llevarían a esta a un grifo y cuando la encontró la vio en un estado deplorable: "Esta chica me iba contando que todas se sentían mal, una casi se desmaya, ya todos se habían dado cuenta, todos comenzaron a irse", expresó. Junto a esto, narró que la víctima se negó a hacer la denuncia policial .

Llamó la atención que según André Castañeda, en la mencionada fiesta se encontraban algunas figuras de TV: "Habían tres chicos realities, el dueño de la casa y dos o tres chicos más y bastantes chicas", sostuvo.

André Castañeda también dio a conocer que convenció a su amiga de someterse a un examen toxicológico dando positivo a 'metanfetamina'.