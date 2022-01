Con cuatro temporadas de “Andrea” y 11 de “Nunca Más”, Andrea Llosa inicia su año televisivo con dos programas que tienen su sello, son líderes en su horario y además, ambos le exigen un ritmo de trabajo intenso. “Justo hablábamos con mi productora de qué cambio íbamos a hacer este año, en realidad, la estructura del programa es la misma porque es un talk show, pero vamos a cambiar el tema audiovisual y también nuestro contacto con la gente. Nos hemos dado cuenta de que las personas que ven el programa lo viven, quieren participar, están pendiente de los casos”, dice Llosa.

Si bien el talk show es un formato con una estructura definida tú lo has ido modelando a tu estilo, le guste o no a los detractores del género.

De alguna manera los talk show cuentan una historia y adiós, pero nosotros tratamos no solamente de contarla, nuestro afán, aunque es complicado, es lograr que la gente concilie, se ponga de acuerdo, es una lucha constante, porque nuestro interés radica en solucionar los casos. Entonces, esa creo que es la diferencia con otros talk show y la gente se da cuenta.

Lo de las pruebas de ADN que se han convertido en el sello característico de ‘Andrea’. ¿Fue premeditado?

No, todo empezó cuando un día nos llegó el caso de un señor que amaba a su esposa, pero se había hecho la vasectomía y ella había tenido un bebé. El caballero nos dijo: ‘estoy confundido porque no sé si es mi hijo, pero yo la amo, es más, dejé a mi familia por ella’. Esa fue una de las primeras historias en las que tuvimos que recurrir a la prueba de ADN, y en ese caso, el niño no era de él.

¿Hay muchos hombres que dudan de su paternidad?

Cuando empezamos a presentar este tipo de historias me pregunté por qué tantos hombres dudaban de ser los padres biológicos de sus hijos, y ahí es cuando decido hablar con la gente del laboratorio Bio Link y me cuentan que del 100% de hombres que van con esa duda a hacerse la prueba, un 40% reciben la noticia de que no son padres de los que ellos hasta ese momento consideraban sus hijos. Es un porcentaje muy alto.

Al margen de las pruebas de ADN que son de una gran ayuda para aclarar paternidades, la gente acude a tus programas porque sabe que tendrán una ayuda efectiva.

Sí, es verdad, lo resolvemos y yo creo que esa es como la resaca del “Nunca Más”, porque al final ‘Andrea’ cumple 4 años, pero ‘Nunca Más’ 11, entonces creo que este último ha hecho que haya una confianza conmigo porque también soy periodista desde hace 22 años, tampoco es que aparecí de la nada. Nunca Más ha dado ese peso para que la gente entienda que nosotros no solo venimos a contar una historia, sino que nosotros también nos comprometemos con un buen final.

Y muchas veces terminas haciendo el trabajo de las autoridades que no necesariamente están a la hora que se les necesita.

Las autoridades casi nunca llegan, y se debería dar la ayuda antes que el caso aparezca en la televisión, pero lo bueno es que cuando lo tomamos nosotros, trabajamos con la policía y tratamos de que el juez o el fiscal vea el caso, o si ya lo ha visto, que le dé importancia. Estoy espantada por la cantidad de mujeres que llegan al programa con cinco medidas de protección y el hombre sigue atormentándolas y está libre como si nada.

Con los años que tienes con Nunca Más, ¿crees que la violencia contra la mujer ha disminuido?

Yo creo que sigue igual, incluso en la pandemia se agravó porque ahora convivías con el enemigo, de hecho, las cifras se han incrementado. Por eso nos sentimos gratificados por el hecho de tocar un caso y hacer que luego, una mujer pueda vivir libremente y en paz como todas las personas tenemos derecho.

La mejor retribución a un trabajo..

El hecho de ver a una mujer absolutamente traumada, acosada y golpeada por años, y ver que esta mujer después se vaya con alivio, para mí es poder dormir en paz. Siento que llega un momento donde siento que hago un trabajo que me enorgullece, porque ayudar a una persona a tener paz está más allá del dinero.

Tienes dos programas, uno de lunes a viernes y el estelar del domingo, ¿estás trabajando en nuevos proyectos?

Va a sonar una locura lo que te voy a decir, pero con mi productora queremos un programa más para los sábados. Tenemos en mente un espacio distinto, mucho más distendido y además estamos felices porque Andrea ya se va a comenzar a ver en Estados Unidos y ya transmite en Costa Rica, República Dominicana, y otros países más. Quedó pendiente una gira de promoción y quién sabe pronto lo podamos hacer.

25

de abril nace la periodista en la ciudad de Lima.

2017

publica el libro de historias “Lo que callamos a gritos”.

2010

lanza el programa “Nunca Más” con casos de la vida real.

ANDREA LLOSA

PERIODISTA

Inicia su carrera en la prensa escrita en el diario OJO con crónicas y reportajes en el suplemento dominical. Luego se traslada a la televisión donde trabaja en “Panorama” y “Día D”, para luego tentar su programa propio.