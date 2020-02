Andrea Llosa: “Nicola Porcella siempre me ha parecido una persona desequilibrada emocionalmente.”

“Todo por amor” se estrenó el lunes 17 de febrero bajo la conducción de Nicola Porcella y Karina Rivera. El primer programa generó cierta expectativa por parte del público televidente, pero un comentario del exintegrante del reality “Esto es guerra” viene generando polémica en redes sociales.

Todo marchaba bien hasta que un integrante del programa se animó a lanzar un halago a Rivera. Este hecho no fue del agrado de Porcella y dijo un comentario sobre su compañera de conducción y los gerentes de Latina.

“Producción a mí no me moleste, espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, señaló el conductor en plena transmisión en vivo.

ANDREA LLOSA SE PRONUNCIA

La periodista utilizó su cuenta de Instagram para opinar sobre el desafortunado comentario que dio Nicola Porcella.

“Él siempre me ha parecido una persona desequilibrada emocionalmente. Se ha esmerado es demostrar arranques de patanería y reacciones violentas de un hombre que está bastante lejos de respetar a una mujer”, se puede leer como leyenda que acompaña el video del preciso momento en que el exchico reality lanza el comentario a Karina.

Luego continuó con: “pero lo que hizo ayer en su nuevo programa de televisión es realmente vergonzoso, ofensivo y demuestra que no tiene ni talento ni gracia para conducir un programa. Hacer una “broma” tan estúpida, solo revela que no tiene recursos ni agilidad mental para ‘animar’ un programa de televisión (y en vivo todavía). Qué manera tan tonta de arruinar y desperdiciar una nueva oportunidad. Bueno, y por Karina, lo lamento. La respeto y le tengo mucho cariño, no merecía tener un compañero así en la conducción”